金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

舊金山市長布里德正在嘗試將大熊貓帶到灣區。（取自臉書）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市長布里德（London Breed）正在嘗試將大熊貓帶到灣區。上周日（21日），她結束了中國之行，回到家後向記者展示她與中國野生動物保護協會簽署的意向書，希望在2025年將一對大熊貓送到舊金山。

布里德認為這筆交易是舊金山的一個重大勝利，它將加強與中國的聯繫，促進這個仍在努力從疫情 中恢復的城市的旅遊業和經濟發展。爭取到這對俏皮可愛的熊貓也代表著布里德在政治上的勝利，布里德正在努力使自己從11月爭奪其席位的一眾挑戰者中脫穎而出。

但是要想取得成功，市政府和動物園 還需要進行大量的籌資工作，動物園還需要通過地方和聯邦層面的審批。

而且鑑於北美其他動物園的經驗，目前還不清楚預期的收益是否能抵消成本，因為每年從中國租借熊貓的費用預計為 100 萬美元，加上建造和翻新圍欄的費用預計為 2300萬至2500萬美元。

布里德的發言人Parisa Safarzadeh說，布里德最近在舊金山接待了前來參加亞太經濟合作組織峰會（the Asia-Pacific Economic Cooperation summit）的中國國家主席習近平，並得到了包括中國國家副主席在內的中國高層領導人對將熊貓帶到舊金山的祝福。

布里德在23日的一份聲明中說，納稅人的錢不會被用來支付熊貓的費用。她已提議立法，允許某些市政部門幫助私人團體和慈善家為大熊貓籌集資金。

根據布里德在中國簽署的意向書，中國野生動物保護協會將在圍欄設計、食物供應和人員需求方面為動物園提供指導。意向書中說，一旦這些條件得到滿足，大熊貓就會被送往動物園。

中國工程師和熊貓專家已經兩次訪問舊金山動物園，確定動物園已經準備好在不久的將來接收大熊貓；中國野生動物保護協會和中國國家林業和草原局的官員將於下周訪問舊金山，進行進一步談判，以敲定租賃細節。

建造熊貓展覽館需要通過舊金山的常規規劃審批，並且可能需要舊金山的沿海開發許可，因為動物園靠近海灘。但規劃局表示，這似乎不會拖慢擬議的時間表。

目前還不清楚熊貓展區將建在舊金山動物園的哪個位置，不過布里德的立法表明，熊貓展區將成為動物園南側新亞洲保護區的一部分。