我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

台裔王湘聖執導「弟弟」參加金山電影節 市中心影院展映

記者楊逸辰／舊金山報導
導演王湘聖（右）和經文處新聞組長郭卉蓁（左）在放映會上。（記者楊逸辰／攝影）
導演王湘聖（右）和經文處新聞組長郭卉蓁（左）在放映會上。（記者楊逸辰／攝影）

台裔美國導演王湘聖 (Sean Wang)的個人首部長片「弟弟」（Didi）參展舊金山電影節，並作為電影節開幕影片，於24日晚在市中心的Marina電影院展映。

台裔美國導演王湘聖接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）
台裔美國導演王湘聖接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）

影片「弟弟」描繪了在加州佛利蒙成長的青少年克里斯·王（Chris Wang，昵稱「Wang Wang」）在友情、親情、戀愛等方面遇到的一系列戲劇性的事件。這些事情中既有令人忍俊不禁的喜劇片段，也有令人唏噓淚下的傷感橋段，最大程度地反映了美國亞裔青少年生活在不同文化、家庭、社會背景相互碰撞下的成長現實。

電影台詞 貼近真實少年

片名「弟弟」同時既是主人公在家庭中的身分，也是主人公母親和奶奶對他的稱謂。華裔演員伊薩克·王（Issac Wang）出演主角。著名美籍華人演員陳冲出演主人公的母親。

台裔美國導演王湘聖正在介紹影片。（記者楊逸辰／攝影）
台裔美國導演王湘聖正在介紹影片。（記者楊逸辰／攝影）

王湘聖在會後的問答環節表示，他拍攝影片的初衷，是要展現一部類似他小時候長大所看的少年電影，比如「伴我同行」（Stand by Me）。他想要在影片中充分、寫實地表現出青少年的樣子，所以讓影片中青少年的台詞盡量貼切真實的少年們說話的方式。

此外，他還想在影片中著力討論青少年的「羞恥」這一主題，尤其是在灣區正在青春期的少年們他們文化、個人和社交的環境之下所經歷的羞恥。而這些羞恥的事情在影片中時而令人發笑，時而令人心酸。

台裔美國導演王湘聖正在接受訪談。（記者楊逸辰/攝影）
台裔美國導演王湘聖正在接受訪談。（記者楊逸辰/攝影）

油管發跡 主角盼成李安

影片情節額外引人入迷的是，主角成長於油管（Youtube）剛剛興起的年代。在那樣的年代，孩子們喜歡用攝影機記錄生活中的瑣事和傻事，並將其發布在油管上。但與此同時他卻並不懷揣著成為電影人的夢想，看過電影的數量更是屈指可數。攝影對於他來說只是因為開心而做，並沒有特別擅長，也沒有專心鑽研。

電影節主持人為電影「弟弟」開幕。（記者楊逸辰／攝影）
電影節主持人為電影「弟弟」開幕。（記者楊逸辰／攝影）

而這樣的興趣在他母親的眼裡看來，卻有著將來成為和李安等級別的導演的希望。在影片結尾，主角已經過了不少的挫折，步入高中報了視覺藝術課程。也許是他願意專業學習攝影，認真開發這一興趣的開始。

導演希望觀眾多多支持

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁亦出席「弟弟」的放映會，表達對台裔導演王湘聖的支持，並代表經文處賴銘琪處長向王導演表達祝賀，祝該片在美票房長紅，導演作品不斷，拍出更多感動人心的作品。也期待有更多台裔電影從業人員在影展大放異彩。

台裔美國導演王湘聖（左）正在接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）
台裔美國導演王湘聖（左）正在接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）

郭卉蓁表示，「弟弟」充分反映出華裔青少年成長過程中的許多內在衝突與矛盾，許多親子、祖孫三代的互動，令人產生相當多的共鳴，絕對值得一看。

影片「弟弟」將於7月26日在美國各大影院正式上映。導演希望各位觀眾能夠為這類獨立電影多多支持。「我們賭這部關於一名13嵗亞裔美國少年的電影值得在大銀幕上，而不是流媒體中放映。所以如果您能為這部電影貢獻一張影票，您就在告訴那些電影公司的高管這種電影才是他們應該下注投資的電影，」王湘聖說，「那真的會形成影響力。」

台裔美國導演王湘聖介紹影片「弟弟」。（記者楊逸辰／攝影）
台裔美國導演王湘聖介紹影片「弟弟」。（記者楊逸辰／攝影）

亞裔 舊金山 華裔

上一則

見義勇為退劫匪 77歲婦競選屋崙市議員：盼減少犯罪

延伸閱讀

電影「不丹沒有槍」頻出現巨型陽具 導演談國家民主化歷程

電影「不丹沒有槍」頻出現巨型陽具 導演談國家民主化歷程
猶他一隻寵物貓鑽進Amazon快遞盒 被發現時身在加州

猶他一隻寵物貓鑽進Amazon快遞盒 被發現時身在加州
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
臥底釣魚執法 加州逮24性剝削嫌犯

臥底釣魚執法 加州逮24性剝削嫌犯
在加州看成人片 恐需出示身分證

在加州看成人片 恐需出示身分證

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜