台裔王湘聖執導「弟弟」參加金山電影節 市中心影院展映

導演王湘聖（右）和經文處新聞組長郭卉蓁（左）在放映會上。（記者楊逸辰／攝影）

台裔美國導演王湘聖 (Sean Wang)的個人首部長片「弟弟」（Didi）參展舊金山 電影節，並作為電影節開幕影片，於24日晚在市中心的Marina電影院展映。

台裔美國導演王湘聖接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）

影片「弟弟」描繪了在加州佛利蒙成長的青少年克里斯·王（Chris Wang，昵稱「Wang Wang」）在友情、親情、戀愛等方面遇到的一系列戲劇性的事件。這些事情中既有令人忍俊不禁的喜劇片段，也有令人唏噓淚下的傷感橋段，最大程度地反映了美國亞裔 青少年生活在不同文化、家庭、社會背景相互碰撞下的成長現實。

電影台詞 貼近真實少年

片名「弟弟」同時既是主人公在家庭中的身分，也是主人公母親和奶奶對他的稱謂。華裔 演員伊薩克·王（Issac Wang）出演主角。著名美籍華人演員陳冲出演主人公的母親。

台裔美國導演王湘聖正在介紹影片。（記者楊逸辰／攝影）

王湘聖在會後的問答環節表示，他拍攝影片的初衷，是要展現一部類似他小時候長大所看的少年電影，比如「伴我同行」（Stand by Me）。他想要在影片中充分、寫實地表現出青少年的樣子，所以讓影片中青少年的台詞盡量貼切真實的少年們說話的方式。

此外，他還想在影片中著力討論青少年的「羞恥」這一主題，尤其是在灣區正在青春期的少年們他們文化、個人和社交的環境之下所經歷的羞恥。而這些羞恥的事情在影片中時而令人發笑，時而令人心酸。

台裔美國導演王湘聖正在接受訪談。（記者楊逸辰/攝影）

油管發跡 主角盼成李安

影片情節額外引人入迷的是，主角成長於油管（Youtube）剛剛興起的年代。在那樣的年代，孩子們喜歡用攝影機記錄生活中的瑣事和傻事，並將其發布在油管上。但與此同時他卻並不懷揣著成為電影人的夢想，看過電影的數量更是屈指可數。攝影對於他來說只是因為開心而做，並沒有特別擅長，也沒有專心鑽研。

電影節主持人為電影「弟弟」開幕。（記者楊逸辰／攝影）

而這樣的興趣在他母親的眼裡看來，卻有著將來成為和李安等級別的導演的希望。在影片結尾，主角已經過了不少的挫折，步入高中報了視覺藝術課程。也許是他願意專業學習攝影，認真開發這一興趣的開始。

導演希望觀眾多多支持

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁亦出席「弟弟」的放映會，表達對台裔導演王湘聖的支持，並代表經文處賴銘琪處長向王導演表達祝賀，祝該片在美票房長紅，導演作品不斷，拍出更多感動人心的作品。也期待有更多台裔電影從業人員在影展大放異彩。

台裔美國導演王湘聖（左）正在接受訪談。（記者楊逸辰／攝影）

郭卉蓁表示，「弟弟」充分反映出華裔青少年成長過程中的許多內在衝突與矛盾，許多親子、祖孫三代的互動，令人產生相當多的共鳴，絕對值得一看。

影片「弟弟」將於7月26日在美國各大影院正式上映。導演希望各位觀眾能夠為這類獨立電影多多支持。「我們賭這部關於一名13嵗亞裔美國少年的電影值得在大銀幕上，而不是流媒體中放映。所以如果您能為這部電影貢獻一張影票，您就在告訴那些電影公司的高管這種電影才是他們應該下注投資的電影，」王湘聖說，「那真的會形成影響力。」