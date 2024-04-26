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見義勇為退劫匪 77歲婦競選屋崙市議員：盼減少犯罪

記者劉先進／屋崙報導
2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（取自競選官網）
2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（取自競選官網）

2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒（Faye Taylor），現宣布將競選第三區市議員。

ABC 7電視台的亞裔記者Dion Lim的報導說，2022年10月初，泰勒在家門口目睹一起搶劫，車上下來的嫌犯，抓住受害者的錢包。對方掙扎不放，被拖倒在地，泰勒見狀後，奔跑著過去阻止，還高聲叫喊，讓家中的德牧寵物狗Troy來幫忙。賊人上車溜走。泰勒不甘心，扔出自己的拐杖，砸在劫匪車上。

當時是否擔心劫匪手中有槍，自己不安全？對此，泰勒說，從未想過這些事情，因為自己很瘋狂。這是很自然的事情。因為她的幫助，劫匪空手而歸。時任屋崙市長薛麗比（Libby Schaff）還大力稱讚她的義舉。她甚至還上了日間脫口秀節目巴里摩爾秀(Drew Barrymore Show)。時至今日，她仍能定期收到巴里摩爾為寵物狗寄來的狗糧。寵物狗Troy如今更喜歡四處嗅聞，而不是像2022年10月那樣參與行動。

2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（...
2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（取自電視台新聞截圖）

泰勒在屋崙出生並長大，曾是碼頭工人，也是工會ILWU Local 10 的成員。擔任過西屋崙高級委員會諮詢委員會成員。因震驚於屋崙遊民家庭的數量，經常為遊民提供食物和衣物。曾試圖在2020年參選，但疫情突如其來，導致參選流產。儘管沒有從政經驗，而且年事已高，但社區和屋崙等地發生的犯罪，讓泰勒決定參加市議員競選。她說，「這將是我唯一一次參選。我可不想99歲了還參選！」

她的競選理念包括，為遊民提供的住房和服務，增加為老年社區提供的服務，減少犯罪，為屋崙居民和青少年提供工作機會。

2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（...
2022年見義勇為追打阻止搶劫嫌犯的屋崙77歲市民泰勒，宣布競選第三區市議員。（取自競選官網）

泰勒說，最近發生在屋崙華埠一家傳統珠寶店的搶劫案，讓她更加關注青少年和教育。「這裡的犯罪太多！警局就在一個街區之外。只是肇事者並不害怕，沒有恐懼。這些孩子沒有任何可以依靠的東西，沒有可以依靠的行業。我很想給老師們發獎金，因為他們很難管教這些孩子，因為目無法紀。」

泰勒認為，候選人在競選時說的話要去努力實現，「如果你不能信守諾言，就應該受到懲罰。」她也承認可能沒有所有的答案，但表示，會竭盡所能，「如果我不知道做什麼，會詢問社區意見。」她誓言，世人在2022年看到她的誠實和無畏，會以同樣的精神，服務社區。「我認為上帝這次站在我這邊，我想我能做到。」

屋崙 遊民 華埠

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