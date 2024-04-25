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日落區Stonetown廣場 金山新商業中心 疫後首個超大公共工程

記者王子涵／舊金山報導
Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個商業中心。（取自開發商Brookfield網站）
Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個商業中心。（取自開發商Brookfield網站）

舊金山疫情後首個開啟的超級公共工程將落戶日落區。Stonetown商場的業主已經與市府達成協議，為這所占地40畝的購物中心擴建3500套住房，目標成為舊金山下一個商業中心。

根據市議會批准的協議內容，開發商Brookfield將建造約20%的可負擔住房，即700戶房屋包含長者村和活動中心。另外三塊區域也將捐獻給城市用作可負擔住房建設，預計建設的3500套住房比原計畫增加了600個單位住房。

擴建後，該區域將包含一個六畝的公園、一個兒童看護中心、市政廣場、露天餐廳、娛樂場所和可舉辦農貿市場的空間。沿著目前的20街還將開發一條新的大道，包括15萬平方呎的零售空間、餐廳和娛樂場所。

該項目將創造每年800個施工相關工作，和1400個永久工作機會。開發商將向當地19號消防局捐贈270萬元，為新社區提供服務。並向該市交通局支付超過5000萬元的開發影響非。

該區市議員梅義加（Myrna Melgar）參與協議的談判，希望能夠達成更高比例的可負擔房標準。但礙於城市目前經濟發展緩慢、高利率和高施工成本的因素，20%是城市能夠爭取到的最高標準。

她表示，這已經比現行的標準高很多。25日市議會將開發商義務建造的可負擔房比例從23.5%降低到12%至16%。「考慮到西區很長時間沒有新的建設，這已經是很棒的信息。」梅義加表示，老年住房和兒童看護中心是重點。

Stonetown商場負責人唐娜利（Christie Donnelly）表示，開發協議能夠幫助進一步解鎖區域的經濟潛力，作為舊金山經濟復甦的重要動力，支持住房建設、商業和服務領域。

市長布里德（London Breed）表示：「當我們展望舊金山的未來，這正是我們所需要的項目，讓城市更加可負擔。」

舊金山大型住房項目的進展喜憂參半。近日金銀島、Mission Rock等區域在大興土木，而India Basin、Schlage Lock的項目卻停滯不前。其中在2011年由市議會批准的Parkmerced公寓擴建項目，至今尚未動工。公寓就位於Stonetown商場南側。

在眾多百貨公司紛紛推出舊金山市中心商圈的背景下，位於城市西區的Stonetown商場在疫情期間盈利正不斷增長，多家影院、餐廳、超市進駐Stonetown，其核心原因在於該區域不斷增多的亞裔消費者。

Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個...
Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個商業中心。（取自開發商Brookfield網站）
Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個...
Stonetown商場擴建後的預想圖，3500戶住房將在此建設，成為舊金山下一個商業中心。（取自開發商Brookfield網站）

舊金山 疫情 亞裔

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