阿拉米達縣估值官：建附加屋 投資回報高

阿拉米達縣估值官羅峰表示，27日將舉行年度業主博覽會，希望鼓勵民眾建設附加屋。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣華裔估值官羅峰（Phong La）表示，27日周末將在東灣都布林香農社區中心舉行第五屆年度業主博覽會，希望鼓勵民眾建設附加屋（ADUs, accessory dwelling units）。附加屋帶來的房產稅增加，取決於其建造成本，相比於整體回報，增加的稅負相當輕微，是優良的投資 手段。

27日上午9時舉行的業主博覽會，地點在Dublin Shannon Community Center。參與市民可向都布林市府工作人員瞭解建設附加屋的步驟，聽取當地公用事業公司和資產評估師辦公室的介紹。市民也可參加抽獎活動，贏取有趣的獎品。有興趣參加活動的市民，可登錄https://shorturl.at/ekmuX報名。

羅峰說，附加屋帶來的房產稅增加，取決於其建造成本。比如說，某人100萬購買房子，再額外建設700平方呎的一居室附加屋，其成本是10萬。增加的房產稅，以10萬為基數計算，每年增加的房產稅不超過2%的上限、即2000元。與附加屋的市場價值相比，增加的房產稅可謂微乎其微。

羅峰說，附加屋是增加房源非常有效的手段。有朋友的父母，最近新建附加屋，因為退休有自己的獨立空間，孩子們可以住在主屋。「附加屋1200平方呎，對一對退休夫婦來說，面積不錯。」另外，很多投資建設，也可能有額外的租金 收入。如果花費20萬新建附加屋，出租一居室的每月租金，為2000元，是不錯的回報。在灣區有華裔承包商協會的會議，介紹如何建設附加屋，他也受邀發言，鼓勵更多人建造。對亞裔來說，希望長輩住址距離自己很近，方便照顧，但同時要有自己的空間，附加屋是經濟實惠的選擇。「我相信會有越來越多的附加屋出現，尤其是都布林這樣的郊區城市。」

羅峰表示，希望透過此次博覽會，讓人們瞭解如何建設附加屋。「申請者必須通過相關批准程式，還要安裝太平洋瓦電（PG&E）的電力。並非所有市民的都能一次全額支付建設附加屋所需的資金。但如果你有一棟價值不菲的房屋，可以去貸款建附加屋。」

加州 已通過法律，批准更快建設附加屋。阿拉米達縣有的城市，如佛利蒙，甚至可以預先審批，拿到某種審計規格和許可證，就能直接建設。有的城市，還允許預建附加屋，市民有許可證，買下預先建好的附加屋，直接用起重機放到後院就行。加州也通過法律，規定公用事業給附加屋收費的上限，降低建造成本。