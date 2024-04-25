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PG&E狂漲價 CEO年薪高達1700萬元 民眾眼紅：太離譜了

編譯林思牧╱綜合報導
PG&E頻頻漲價，給用戶增重負擔，執行長波普卻領高薪，引發爭議。(照片來源: 波普LinkedIn帳戶)
PG&E頻頻漲價，給用戶增重負擔，執行長波普卻領高薪，引發爭議。(照片來源: 波普LinkedIn帳戶)

正值太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）給顧客大漲費率之時，媒體公布公司執行長波普(Patti Poppe)2023年度的薪酬是1700萬元。顧客當然對這則新聞心中憤怒，但她的年薪真的太離譜了嗎？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，波普的本薪是140萬元，加上公司股票獎勵1180萬元等，總薪酬為1700萬元。這比她2022年的1410萬元薪酬多出將近300萬元。

為了做公平的比較，紀事報把美國公共事業上市公司營業額最多的20家拿來排行。PG&E的營業額是第三名，波普的年度薪酬其實是在這20家公司最高主管的中間地帶。另外有七家的最高主管拿的總薪酬比波普更多。PG&E發言人范瑞能(Ari Vanrenen)指出，波普的薪酬中，大約90%是達到董事會設定的目標而給的獎勵，包括安全、營運、財務方面的目標。

譬如在2023年度，公司建造了364哩的地下輸電纜，這樣颳起狂風的時候電力不會中斷，也不會有電纜落到地面引發火災的問題。又譬如公司得到政府規管單位的核准，讓魔鬼峽谷(Diablo Canyon)的核能電廠可以繼續運作。又譬如公司的瓦斯系統有超過99%的供應信賴度，盡量避免給顧客帶來停氣的不便。

公共事業改革網路(the Utility Reform Network)的執行總監托尼(Mark Toney)指出，PG&E給顧客大幅漲價，卻讓公司主管拿到天價的薪酬，這能不讓顧客怒火中燒嗎？雖然波普的薪酬不是直接從顧客的收費來付的，但等於是550萬家用戶每家給波普貢獻了大約3元。

加州法律禁止公共事業給顧客漲價來付給主管，主管的薪酬必須來自持股基金(shareholder funds)和營運成本削減(operational cost reduction)。但托尼指出，這種區分是很含混的，基本上PG&E的進帳只有一個來源，那就是顧客每月付的電費瓦斯費，公司把這些錢的一部分劃入持股基金，但羊毛最終還是出自羊身上，這是PG&E唬外行人的噱頭。

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