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Slack創辦人女兒逃家 疑在田德隆區失蹤

編譯組╱綜合報導
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，馬連縣（Marin County）官員稱，Slack 聯合創始人兼前執行長巴特菲爾德（Stewart Butterfield）的未成年女兒敏特（Mint Butterfield）周二（23日）被報告失蹤。

馬連縣警察局（Marin County Sheriff′s Office）警長舍默霍恩（Adam Schermerhorn）說，16歲的敏特據信在舊金山的田德隆（Tenderloin），據了解他們離家出走前經常去這個街區。該少女最後一次露面是周日（21日）深夜，地點在Bolinas，周一（22日）早上被發現失蹤。

舍默霍恩說，報案人是這名少女的母親，她在舊金山有一處住所。他說，馬連縣警察局正在與舊金山警察局（SFPD）的偵探合作，試圖找到敏特。

舍默霍恩表示，敏特有一頭棕紅色的捲髮，眉毛上有打洞，身高約5呎，體重 100 磅。警長說，最後一次看到她時，她身穿黑色運動衫、法蘭絨睡褲和黑色靴子。可能還攜帶著一個灰色手提箱。

任何有關敏特下落的信息，請聯繫馬連縣警察局。

巴特菲爾德（Stewart Butterfield）聯合創辦了企業即時通訊應用 Slack，並於2020年將其出售給 Salesforce。

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