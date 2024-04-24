阿拉米達縣35死刑定罪案 官善貞將重新審驗

阿拉米達縣地檢長官善貞宣布，把該縣的35死刑定罪案件全部重新審驗。(圖／地檢處官網)

聯邦法官查布利亞(Vincent Chhabria)22日宣布，有強力證據顯示阿拉米達縣地區檢察長辦公室，數十年來自動排除讓非洲裔和猶太 裔的縣民在死刑案件中擔任陪審員。阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）隨即宣布，把該縣的35死刑定罪案件全部重新審驗。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，查布利亞法官認為，阿縣地檢長辦公室長久以來維持這種作風。每當有死刑案件庭審時，執法人員先把非洲裔與猶太裔縣民自動排除，不讓他們有機會當陪審員，好能較容易把受審嫌犯定下死罪。

現任地檢長官善貞2022年競選時的主要政見中，包括掃除地檢長辦公室的腐敗。2023年官善貞把被告戴克斯(Ernest Dykes)的死刑案送交聯邦法院重新審驗。查布利亞法官發現阿縣地檢長辦公室有種族歧視 和反猶太的重大嫌疑。

1995年庭審戴克斯時留下的筆記，讓查布利亞相信，執法單位極可能犯下侵犯人民憲法賦予權利的嫌疑。這項宣判可能有深遠的影響，阿拉米達縣過去幾十年有35件死刑定罪案，多數是幾十年前的舊案。現在官善貞要把這些案件一一審驗，最早的可能是1977年。

因為種族或宗教原因排除陪審員，當然明白的是違犯憲法。但法院不見得很容易的可以判定是否違法。譬如2019年加州 上訴法院宣判，檢方人員如果把所有黑人都從可能陪審員候選人(jury pool)中排除，他的行為是合法的。

但若從反面來看，查布利亞的宣判不見得是能讓多數百姓信服，畢竟戴克斯當年確實是槍殺了九歲的男孩克拉克(Lance Clark)。根據戴克斯2009年提出上訴的法庭文件，戴克斯說，案發時他意圖搶劫一位地主，在場的克拉克是地主的孫子。戴克斯表示，他並沒有殺害任何人的意圖，但雙方掙扎時槍枝意外走火，那顆子彈把那個小男孩打死了。