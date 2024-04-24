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阿拉米達縣35死刑定罪案 官善貞將重新審驗

編譯林思牧／綜合報導
阿拉米達縣地檢長官善貞宣布，把該縣的35死刑定罪案件全部重新審驗。(圖／地檢處官網)
阿拉米達縣地檢長官善貞宣布，把該縣的35死刑定罪案件全部重新審驗。(圖／地檢處官網)

聯邦法官查布利亞(Vincent Chhabria)22日宣布，有強力證據顯示阿拉米達縣地區檢察長辦公室，數十年來自動排除讓非洲裔和猶太裔的縣民在死刑案件中擔任陪審員。阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）隨即宣布，把該縣的35死刑定罪案件全部重新審驗。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，查布利亞法官認為，阿縣地檢長辦公室長久以來維持這種作風。每當有死刑案件庭審時，執法人員先把非洲裔與猶太裔縣民自動排除，不讓他們有機會當陪審員，好能較容易把受審嫌犯定下死罪。

現任地檢長官善貞2022年競選時的主要政見中，包括掃除地檢長辦公室的腐敗。2023年官善貞把被告戴克斯(Ernest Dykes)的死刑案送交聯邦法院重新審驗。查布利亞法官發現阿縣地檢長辦公室有種族歧視和反猶太的重大嫌疑。

1995年庭審戴克斯時留下的筆記，讓查布利亞相信，執法單位極可能犯下侵犯人民憲法賦予權利的嫌疑。這項宣判可能有深遠的影響，阿拉米達縣過去幾十年有35件死刑定罪案，多數是幾十年前的舊案。現在官善貞要把這些案件一一審驗，最早的可能是1977年。

因為種族或宗教原因排除陪審員，當然明白的是違犯憲法。但法院不見得很容易的可以判定是否違法。譬如2019年加州上訴法院宣判，檢方人員如果把所有黑人都從可能陪審員候選人(jury pool)中排除，他的行為是合法的。

但若從反面來看，查布利亞的宣判不見得是能讓多數百姓信服，畢竟戴克斯當年確實是槍殺了九歲的男孩克拉克(Lance Clark)。根據戴克斯2009年提出上訴的法庭文件，戴克斯說，案發時他意圖搶劫一位地主，在場的克拉克是地主的孫子。戴克斯表示，他並沒有殺害任何人的意圖，但雙方掙扎時槍枝意外走火，那顆子彈把那個小男孩打死了。

猶太 種族歧視 加州

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