罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 發起方盼8月特別選舉

罷免方舉行記者會，不少民眾呼籲盡快舉行罷免投票。（記者劉先進／攝影）

罷免 阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的發起方，23日在阿拉米達縣政府大樓舉行記者會，要求阿縣議會在4月30日的會議上決定罷免官善貞的特別選舉日期，將選舉時間定在8月。

當天，有數十個民眾參與記者會。數個官善貞的支持者也趕到現場，與支持罷免方針鋒相對。他們認為提前舉行特別選舉，而非在11月大選進行罷免投票，會浪費納稅人2000萬資金。

罷免行動經理摩爾（Chris Moore）說，縣議會主席麥利（Nate Miley）應在4月30日的會議中決定何時舉行特別選舉。「根據選舉法第 11 條第 240 款的規定。他有責任在14天內確定選舉日期，其中包括4月30日這一天。」

罷免發起人格里沙姆（Brenda Grisham）說，等到 11 月舉行罷免選舉絕不可能。「我們現在就需要官善貞下台。」罷免發起人、屋崙華埠 商會基金會主席陳錫澎說，目前縣議會應該依照阿縣憲章規定，在4月30日確定特別選舉日期。否則，罷免方將考慮採取法律訴訟手段。

市民扎利婭（Jennifer Zilliac）說，有關官善貞的不實傳言很多，比如罷免方聲稱，地檢長沒有起訴殺害華裔男童Jasper Wu的嫌犯，其實並非如此。