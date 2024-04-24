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金山環保組織抗議SFPUC水政策 不利鮭魚生存

記者楊逸辰／舊金山報導
「圖奧勒米河信託」成員查爾斯手舉牌子抗議SFPUC水政策誤導。（記者楊逸辰／攝影）
「圖奧勒米河信託」成員查爾斯手舉牌子抗議SFPUC水政策誤導。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市政廳前23日聚集了不少環保組織，呼籲政府為因舊金山公用事業委員會（SFPUC）水政策誤導而受到不利影響的環境和社區採取行動。

太平洋漁業管理委員會4月上旬一致投票，決定取消原定於下個月開始的加州和俄勒岡州海岸的鮭魚捕撈季節。加州所有商業和休閒鮭魚捕撈活動將連續第二年在2024年季節關閉，以便讓鮭魚數量恢復。這些環保組織則認為，舊金山河流中的鮭魚數量較少，是SFPUC的錯誤政策導致的。

「圖奧勒米河信託」政策總監德雷克梅爾（Peter Drekmeier）表示，SFPUC陳舊的水政策導致太多的水從舊金山的河流和沙加緬度河三角洲轉移出去。結果，鮭魚幾乎每年都會經歷人為乾旱。而對人類來說的乾旱，對魚類來說就成了特大乾旱。

「SFPUC 將未經處理的污水和垃圾直接排入海灣，其規模幾乎令人難以理解，」環境律師布埃捨爾（Eric Buescher）說道。 「從數量上看，污水和雨水污染是海灣地區最大的單一污染源，而 SFPUC 可能是污水污染的最大來源，其中包括導致魚類死亡的藻類大量繁殖的污染。」

環境組織「舊金山灣守衛者」（San Francisco Baykeeper）最近發布通知，打算對他們說稱SFPUC多次違反「清潔水法」的行為採取法律行動。

金州鮭魚協會（Golden State Salmon Association）執行董事阿提斯表示，紐森州長原本派了不受束縛的州水資源控制董事會來確保「海灣三角洲計畫」得到實施，但SFPUC卻聯合一些工業企業在允許排放多少廢水之類的問題上組成「自願協議」（Voluntary Agreements）來對計畫進行修改，並發起訴訟，而導致很長一段時間裡該計畫沒有被嚴格付諸實踐，進而導致了如今鮭魚生存環境的變差。

截至發稿本報未獲SFPUC回應。

舊金山 加州 紐森

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