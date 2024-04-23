我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

初創村辦公樓售價 不到疫前1/3

編譯組／綜合報導
舊金山410 Townsend St.辦公樓有「初創村」之稱，近日以2200萬元的價格出售，不到疫情前的三分之一。（取自Google Map）。
舊金山410 Townsend St.辦公樓有「初創村」之稱，近日以2200萬元的價格出售，不到疫情前的三分之一。（取自Google Map）。

舊金山紀事報報導，舊金山的一棟辦公樓，曾是Zendesk和Eventbrite等初創公司的所在地，已以不到疫情前價值三分之一的價格售出。

這座位於SoMa的410 Townsend St.辦公樓占地約7萬8000平方呎。據代表買方的地產服務公司世邦衛理仕（CBRE）的科瓦克(Kyle Kovac)和塔奎諾(Mike Taquino)表示，該樓以2200萬元的價格出售，每平方呎約282元，買家是紐約人壽房地產投資者和紐約房地產公司Bridgeton。

這筆交易的價格與其前一個業主Clarion Partners在2019年支付的約8600萬元相比，價格大幅下降74%。

在應對建築物的大量空置後，總部位於紐約的Clarion在去年12月將該物業轉讓給了其貸款人，這是一個稱為「履行契約(deed-in-lieu )」的法律程序，允許業主自願將物業轉讓給貸款人，從而免除債務，並避免冗長的法拍程序。

紐約人壽的交易負責人普拉(Albert Pura)在聲明中表示，很高興與Bridgeton合作投資410 Townsend。他們認為，這是舊金山房地產市場復甦的開始，410 Townsend提供了以低於重置成本收購優質辦公創意空間的機會。

自2020年新冠疫情爆發、遠距工作成為趨勢以來，舊金山市中心辦公室空置率迭創新高，達到36%。即使仍有交易，但由於對未來需求的不確定性，近年僅有少數交易。

最近的交易包括：Peninsula Land and Capital去年9月以4000萬元從富國銀行購買了空置的13層550 California St.大樓；前聯合銀行位於350 California St. 的22樓大樓以6100萬元出售給了The Swig Company和SKS房地產合夥公司，其價格比疫情前下降近75％；開發商Presidio Bay Ventures與當地家族辦公室合夥人以4100萬元購買了60 Spear St.的11層大樓，不到2014年交易價格的一半等。

在2010年黃金時期，華爾街日報將410 Townsend描述為「初創村（start-up village）」，因為這座四層建築物曾是Yammer等公司的總部，並為索尼(Sony)、Adobe、AOL、Stripe和Pinterest等知名科技公司提供了空間。

Bridgeton總裁夏爾馬（Akash Sharma)指出，該建築物對於尋找工作空間的高增長和成熟公司都具有吸引力；「410 Townsend已做好利用此一積極趨勢的準備」。

疫情爆發遠距工作成為趨勢以來，舊金山辦公室空置率創新高，近年僅有少數交易。(記者...
疫情爆發遠距工作成為趨勢以來，舊金山辦公室空置率創新高，近年僅有少數交易。(記者李怡╱攝影)

舊金山 房地產 疫情

上一則

房客勝出 康柯德租金管制條例生效

下一則

谷歌塗鴉6空拍圖 呼應地球日

延伸閱讀

日本前首相麻生太郎訪紐約 23日將與川普會面

日本前首相麻生太郎訪紐約 23日將與川普會面
封口費案庭審首日 紐約檢方控川普「2016年選舉詐欺」

封口費案庭審首日 紐約檢方控川普「2016年選舉詐欺」
花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌
霸屋殺主人 紐約曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪

霸屋殺主人 紐約曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪
WSJ：受夠仇亞犯罪問題 華裔把舊金山推向政治中間派

WSJ：受夠仇亞犯罪問題 華裔把舊金山推向政治中間派

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用