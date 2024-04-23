初創村辦公樓售價 不到疫前1/3

舊金山410 Townsend St.辦公樓有「初創村」之稱，近日以2200萬元的價格出售，不到疫情前的三分之一。（取自Google Map）。

舊金山 紀事報報導，舊金山的一棟辦公樓，曾是Zendesk和Eventbrite等初創公司的所在地，已以不到疫情 前價值三分之一的價格售出。

這座位於SoMa的410 Townsend St.辦公樓占地約7萬8000平方呎。據代表買方的地產服務公司世邦衛理仕（CBRE）的科瓦克(Kyle Kovac)和塔奎諾(Mike Taquino)表示，該樓以2200萬元的價格出售，每平方呎約282元，買家是紐約人壽房地產 投資者和紐約房地產公司Bridgeton。

這筆交易的價格與其前一個業主Clarion Partners在2019年支付的約8600萬元相比，價格大幅下降74%。

在應對建築物的大量空置後，總部位於紐約的Clarion在去年12月將該物業轉讓給了其貸款人，這是一個稱為「履行契約(deed-in-lieu )」的法律程序，允許業主自願將物業轉讓給貸款人，從而免除債務，並避免冗長的法拍程序。

紐約人壽的交易負責人普拉(Albert Pura)在聲明中表示，很高興與Bridgeton合作投資410 Townsend。他們認為，這是舊金山房地產市場復甦的開始，410 Townsend提供了以低於重置成本收購優質辦公創意空間的機會。

自2020年新冠疫情爆發、遠距工作成為趨勢以來，舊金山市中心辦公室空置率迭創新高，達到36%。即使仍有交易，但由於對未來需求的不確定性，近年僅有少數交易。

最近的交易包括：Peninsula Land and Capital去年9月以4000萬元從富國銀行購買了空置的13層550 California St.大樓；前聯合銀行位於350 California St. 的22樓大樓以6100萬元出售給了The Swig Company和SKS房地產合夥公司，其價格比疫情前下降近75％；開發商Presidio Bay Ventures與當地家族辦公室合夥人以4100萬元購買了60 Spear St.的11層大樓，不到2014年交易價格的一半等。

在2010年黃金時期，華爾街日報將410 Townsend描述為「初創村（start-up village）」，因為這座四層建築物曾是Yammer等公司的總部，並為索尼(Sony)、Adobe、AOL、Stripe和Pinterest等知名科技公司提供了空間。