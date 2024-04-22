16區重計票 聖縣律協向聯邦選舉委員會投訴

聖馬刁縣選務處內正在重新計票的工作人員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

上周五(19日)，一份來自聖他克拉拉縣政府律師協會(Santa Clara County Government Attorneys Association)的投訴被提交到「聯邦選舉委員會(FEC)」，指責前聖荷西 市長、國會第16選區眾議員 候選人李卡多(Sam Liccardo)的親信彭莊煒(Jonathan Padilla)在民意調查顯示三人競選對李卡多不利後，發起了重新計票。於此同時，彭莊煒要求重審此前作廢的20張選票。

律師協會的投訴中說在民調 結果顯示三人角逐對李卡多不利之後的第二天(4月9日)，彭莊煒就申請了重新計票。彭莊煒還不當使用了同一天(9日)成立的一個叫做「計票」(CTV)的政治行動委員會(PAC)至少10萬元資金，來支付重新計票費用。

投訴稱：「CTV的這些支出屬於『費用』，因為它們被直接用來影響一場聯邦選舉。更有甚者，這些支出還是在李卡多，或是其競選組織，或是兩者共同的協作或授意下完成的。」重新計票通常是由競選組織支付的，但李卡多希望「避免親自要求重計帶來的負面關注。」

得票平局的另外兩位候選人羅達倫(Evan Low)和史密提恩(Joe Simitian)都沒有要求重計。投訴還稱，CTV還幫助李卡多規避掉捐贈額度限制。

CTV政治行動委員會財務長薩頓(James Sutton)、李卡多競選政治行動委員會「給鄰居結果(Neighbors for Results)」財務長艾爾維茲(Mattew Alvarez)，以及李卡多競選組織財務長尼森(Melissa Nissen)也被列為投訴的應答者。

投訴稱，彭莊煒與薩頓和李卡多及其目前的競選組織有「很深的關聯。」並指出，「民調、新成立的CTV，還有李卡多、彭莊煒和薩頓以及律所之間的關聯，為以下結論提供了有力的佐證：他們可能非法協作，將CTV PAC的資金用於重新計票。」

彭莊煒對這項投訴的回應是「完全無足輕重。聖縣律師協會居然花費這麼多時間和精力，來捏造李卡多和我共謀，而不是關注過去幾天我們在選務處找到的選票。」

彭莊煒稱，至少有20張選票「被不合理地從計票中排除了。」他說，自己申請重計，是因為相信每一張選票都應該被計入，並強調，羅達倫和史密提恩完全平局的可能性非常小，結果應該被重新評估。

據了解，通常選票作廢主要有兩種原因：一是選票信封上的簽名不匹配或是地址不對。另一種是因為選民的錯誤操作導致選票未能被機器正確讀取。