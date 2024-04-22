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16區重計票 聖縣律協向聯邦選舉委員會投訴

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖馬刁縣選務處內正在重新計票的工作人員。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖馬刁縣選務處內正在重新計票的工作人員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

上周五(19日)，一份來自聖他克拉拉縣政府律師協會(Santa Clara County Government Attorneys Association)的投訴被提交到「聯邦選舉委員會(FEC)」，指責前聖荷西市長、國會第16選區眾議員候選人李卡多(Sam Liccardo)的親信彭莊煒(Jonathan Padilla)在民意調查顯示三人競選對李卡多不利後，發起了重新計票。於此同時，彭莊煒要求重審此前作廢的20張選票。

律師協會的投訴中說在民調結果顯示三人角逐對李卡多不利之後的第二天(4月9日)，彭莊煒就申請了重新計票。彭莊煒還不當使用了同一天(9日)成立的一個叫做「計票」(CTV)的政治行動委員會(PAC)至少10萬元資金，來支付重新計票費用。

投訴稱：「CTV的這些支出屬於『費用』，因為它們被直接用來影響一場聯邦選舉。更有甚者，這些支出還是在李卡多，或是其競選組織，或是兩者共同的協作或授意下完成的。」重新計票通常是由競選組織支付的，但李卡多希望「避免親自要求重計帶來的負面關注。」

得票平局的另外兩位候選人羅達倫(Evan Low)和史密提恩(Joe Simitian)都沒有要求重計。投訴還稱，CTV還幫助李卡多規避掉捐贈額度限制。

CTV政治行動委員會財務長薩頓(James Sutton)、李卡多競選政治行動委員會「給鄰居結果(Neighbors for Results)」財務長艾爾維茲(Mattew Alvarez)，以及李卡多競選組織財務長尼森(Melissa Nissen)也被列為投訴的應答者。

投訴稱，彭莊煒與薩頓和李卡多及其目前的競選組織有「很深的關聯。」並指出，「民調、新成立的CTV，還有李卡多、彭莊煒和薩頓以及律所之間的關聯，為以下結論提供了有力的佐證：他們可能非法協作，將CTV PAC的資金用於重新計票。」

彭莊煒對這項投訴的回應是「完全無足輕重。聖縣律師協會居然花費這麼多時間和精力，來捏造李卡多和我共謀，而不是關注過去幾天我們在選務處找到的選票。」

彭莊煒稱，至少有20張選票「被不合理地從計票中排除了。」他說，自己申請重計，是因為相信每一張選票都應該被計入，並強調，羅達倫和史密提恩完全平局的可能性非常小，結果應該被重新評估。

據了解，通常選票作廢主要有兩種原因：一是選票信封上的簽名不匹配或是地址不對。另一種是因為選民的錯誤操作導致選票未能被機器正確讀取。

截至發稿本報未獲李卡多回應。

聖他克拉拉縣政府律師協會投訴李卡多、彭莊煒（圖）和薩頓以及律所非法協作將CTV ...
聖他克拉拉縣政府律師協會投訴李卡多、彭莊煒（圖）和薩頓以及律所非法協作將CTV PAC的資金用於重新計票。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

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