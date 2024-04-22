勇士今年戰績差 擬大手筆交易球星

金州勇士總經理小鄧利維說，球隊可能會大手筆交易巨星，同時考慮財務狀況。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前說，球隊可能會大手筆進行交易球星，同時考慮財務狀況，今年勇士薪資和奢侈稅花費4億，但沒有進入季後賽 ，「我不建議以後這麼做。」

志在奪冠的勇士，今年戰績第十。小鄧利維說，在讓球隊變得更好的前提下，必須考慮大手筆交易巨星的可能性。同時，勇士還得考慮球員的情況、年齡、技能，這一切都要符合把籌碼放在桌面上的要求。球隊會關注和評估這種途徑，有多種方法可以讓球隊變得更好。

小鄧利維說，球隊還要考慮財務情況，會全方位審視一切。如果有一支自我認為可以爭奪總冠軍的球隊，勇士會在財政上竭盡全力。「大家知道老闆拉柯布（Joe Lacob）的花錢意願和競爭意識，我認為不會有任何限制，但我們也會謹慎行事。 如果類似今年一樣，花費4億支出，無法進入季後賽，未來我不建議這樣做。我們會想辦法解決，但對薪酬開支，勇士沒有設定必須遵守的固定上限。 」

他說，球隊在休賽期最需要改善的是防守。當勇士表現出色並贏得總冠軍時，主要靠的是防守，以及一些偉大的令人興奮的進攻時刻。球隊需要在內部改善防守，得到更好的防守球員。