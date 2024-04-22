舊金山氣候周開幕 聚焦永續能源發展與未來

舊金山氣候周探討永續能源發展的可能性。（記者李怡／攝影）

舊金山 第二屆氣候周（SF Climate Week 2024）21日開幕。這項活動為期一周，27日閉幕。來自全世界的750家氣候相關組織將在活動期間舉辦300多場次活動，預計將吸引近兩萬人到訪參加。

今年的舊金山氣候周以社區組織和企業家創造永續未來為主題。2023年首屆舊金山氣候周是當時世界上最大的氣候聚會之一。今年的計畫將包括更多活動和更多參與機會，以建立聯盟來推進氣候保護進程。

舊金山氣候周探討永續能源發展的可能性。（記者李怡／攝影）

據「舊金山氣候周」的主辦單位和合作夥伴Climatebase表示，2024年舊金山氣候周將在推動氣候變遷 討論和行動方面發揮至關重要的作用。活動全天安排在全市範圍。從爐邊對話到社交活動或行業小組討論，舊金山人可以透過多種方式加入氣候行動運動，包括定期跑步、自然遠足、自行車之旅以及參觀植物園 林。

此外，氣候周還將舉行企業家圓桌會議，以推進氣候技術解決方案和商業計劃。

舊金山在永續發展公司籌集的平均投資額為7840萬元，是全國永續發展公司集中度最高的10個城市之一。市長布里德表示，幾十年來，舊金山一直處於環保運動的最前沿，從全國首個堆肥項目，到突破性的清潔能源項目，但要實現碳減排目標，還有很長的路要走。

舊金山氣候周上陳列的節能減排措施。（記者李怡／攝影）