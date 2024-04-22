舊金山氣候周開幕 聚焦永續能源發展與未來
舊金山第二屆氣候周（SF Climate Week 2024）21日開幕。這項活動為期一周，27日閉幕。來自全世界的750家氣候相關組織將在活動期間舉辦300多場次活動，預計將吸引近兩萬人到訪參加。
今年的舊金山氣候周以社區組織和企業家創造永續未來為主題。2023年首屆舊金山氣候周是當時世界上最大的氣候聚會之一。今年的計畫將包括更多活動和更多參與機會，以建立聯盟來推進氣候保護進程。
據「舊金山氣候周」的主辦單位和合作夥伴Climatebase表示，2024年舊金山氣候周將在推動氣候變遷討論和行動方面發揮至關重要的作用。活動全天安排在全市範圍。從爐邊對話到社交活動或行業小組討論，舊金山人可以透過多種方式加入氣候行動運動，包括定期跑步、自然遠足、自行車之旅以及參觀植物園林。
此外，氣候周還將舉行企業家圓桌會議，以推進氣候技術解決方案和商業計劃。
舊金山在永續發展公司籌集的平均投資額為7840萬元，是全國永續發展公司集中度最高的10個城市之一。市長布里德表示，幾十年來，舊金山一直處於環保運動的最前沿，從全國首個堆肥項目，到突破性的清潔能源項目，但要實現碳減排目標，還有很長的路要走。
今年氣候周主題的呈現豐富多樣，例如為了讓人們更了解環境和永續發展的重要性，在舊金山音樂學院舉辦的以氣候周為主題的樂器演奏「灰姑娘」。觀眾被邀請在觀演之前參加由人工智能、氣候和機器人社區的多位教授 和成員組成的小組討論。並探討大家對2050 年新能源產業的看法，以及在舊金山如何實現綠色能源的目標。吸引不少舊金山社區親子家庭前來參加。
上一則
遊民露營禁令 挑戰最高法院
下一則
FB留言