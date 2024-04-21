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中半島首間華語文學習中心 開幕

記者楊逸辰／舊金山報導
活動參加人士合影。（記者楊逸辰／攝影）
活動參加人士合影。（記者楊逸辰／攝影）

北加柏林甘（Burlingame）天樂語文學校4月20日正式開幕，這也是台灣相當重視的中半島地區第一個華語文學習中心。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、台北經文處新聞組長郭卉蓁、僑務顧問楊昆山、柏林甘市長柯爾森 (Donna Colson)等出席活動。

莊雅淑介紹，天樂語文學校是和台灣華語文學習中心合作，是中半島第一個華語文學習中心，此專案主要是因2021年美國和台灣簽署教育倡議，希望能彼此分享語言學習，學習中心旨在結合僑校力量讓主流社區能快速地學習華語，主要針對18歲以上成人，但若18歲以下小孩也想學習中文，也可選擇來同一地點僑校學習。

賴銘琪表示，華語在美國變得愈來愈重要，能流利說華語的人可以從中獲益，不論是尋找工作還是社交戀愛，華語學習中心替想學華語的人提供一個開放和自由的環境，十分重要，特別是在華語學習過程中不受政治影響，台灣和美國共享相同的自由、民主、人權價值觀念，天樂語文學校的開張對美國朋友來說，將是非常高品質的學習體驗。

目前台灣華語文學習中心在全球有88所、北美66所、北加州有八所，天樂語文學校是灣區中北島唯一的。柯爾森說，非常感謝台灣華語文學習中心選擇這座城市作為開張學習中心地點，她提到，自己的女兒也在和一名學說華語的男士交往，並表示自己退休後，也有興趣來到天樂語文學校來學習華語。

天樂語文學校校長葉雲河表示，成人的華語學習和小孩子稍有不同，需要更實際化、生活化一點，不過華語基本的發音知識還是會教授，「我們會在生活化的實用課程中也加入文化課，和做生意、工作相連，」他說，「還有民族舞蹈、唱歌等中華文化課程，這樣上課才不會無聊。」

天樂語文學校校長葉雲河發言。（記者楊逸辰／攝影）
天樂語文學校校長葉雲河發言。（記者楊逸辰／攝影）
活動參加人士合影。（記者楊逸辰／攝影）
活動參加人士合影。（記者楊逸辰／攝影）
天樂語文學校内部。（記者楊逸辰／攝影）
天樂語文學校内部。（記者楊逸辰／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。（記者楊逸辰／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。（記者楊逸辰／攝影）
金山灣區南灣華僑文教中心主任莊雅淑發言。（記者楊逸辰／攝影）
金山灣區南灣華僑文教中心主任莊雅淑發言。（記者楊逸辰／攝影）
柏林甘市長柯爾森 (Donna Colson)。（記者楊逸辰／攝影）
柏林甘市長柯爾森 (Donna Colson)。（記者楊逸辰／攝影）

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