22歲大學生 當選柏克萊市議員

柏克萊本月舉行市議員特別選舉，22歲的柏克萊加大學生魯納帕拉（左）擊敗詹姆斯張（右）勝出，締造該市紀錄。（翻攝自電視新聞）

柏克萊本月舉行市議員特別選舉結果出爐，由22歲柏克萊加大 學生勝出，她的當選也締造了該市第一次選出大學生擔任市議員的紀錄。

魯納帕拉（Cecilia Lunaparra）是柏克萊加大主修城市研究的大四學生，她剛成為柏克萊第七選區的新市議員，這個選區的範圍包括柏克萊加大校園和柏克萊南部社區。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，魯納帕拉獲得近六成選票，擊敗現任華裔市府官員詹姆斯張（James Chang，音譯），贏得前議員羅賓遜（Rigel Robinson）留下的席位。詹姆斯張畢業自柏克萊加大哈斯商業學院（Haas School of Business），過去曾任市議員沃辛頓（Kriss Worthington）的幕僚長，現在是市議員巴特列（Ben Bartlett）的幕僚長。

根據柏克萊地方報Berkeleyside，羅賓遜當年當選市議員時也只有22歲，但他已從柏克萊加大畢業。羅賓遜1月時突然辭職，稱在這份公職上受到許多騷擾、跟蹤與威脅，為了保障家人和他自己的健康與安全，他決定辭職。

魯納帕拉在其網站上自稱是「酷兒」（queer）和墨西哥 裔女性，她曾擔任柏克萊加大民主黨主席，以及爭取在柏克萊Telegraph Avenue上建設步行廣場的組織Telegraph for People的主席。

魯納帕拉在X.com上發文說：「這場勝利屬於每一個投票 、志願參與、協助、捐款、背書或以其他方式支持我們競選活動的人。超過一半以上的選票來自第七選區的新選民，證明了我們這項草根、以人為本、無企業介入的競選活動具有強大力量。」

紀事報指出，魯納帕拉的競選政見包括提高學生代表性、安全街道、可負擔住房、公共安全和租客保護。