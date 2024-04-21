我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

22歲大學生 當選柏克萊市議員

編譯廖宜怡／綜合報導
柏克萊本月舉行市議員特別選舉，22歲的柏克萊加大學生魯納帕拉（左）擊敗詹姆斯張（右）勝出，締造該市紀錄。（翻攝自電視新聞）
柏克萊本月舉行市議員特別選舉，22歲的柏克萊加大學生魯納帕拉（左）擊敗詹姆斯張（右）勝出，締造該市紀錄。（翻攝自電視新聞）

柏克萊本月舉行市議員特別選舉結果出爐，由22歲柏克萊加大學生勝出，她的當選也締造了該市第一次選出大學生擔任市議員的紀錄。

魯納帕拉（Cecilia Lunaparra）是柏克萊加大主修城市研究的大四學生，她剛成為柏克萊第七選區的新市議員，這個選區的範圍包括柏克萊加大校園和柏克萊南部社區。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，魯納帕拉獲得近六成選票，擊敗現任華裔市府官員詹姆斯張（James Chang，音譯），贏得前議員羅賓遜（Rigel Robinson）留下的席位。詹姆斯張畢業自柏克萊加大哈斯商業學院（Haas School of Business），過去曾任市議員沃辛頓（Kriss Worthington）的幕僚長，現在是市議員巴特列（Ben Bartlett）的幕僚長。

根據柏克萊地方報Berkeleyside，羅賓遜當年當選市議員時也只有22歲，但他已從柏克萊加大畢業。羅賓遜1月時突然辭職，稱在這份公職上受到許多騷擾、跟蹤與威脅，為了保障家人和他自己的健康與安全，他決定辭職。

魯納帕拉在其網站上自稱是「酷兒」（queer）和墨西哥裔女性，她曾擔任柏克萊加大民主黨主席，以及爭取在柏克萊Telegraph Avenue上建設步行廣場的組織Telegraph for People的主席。

魯納帕拉在X.com上發文說：「這場勝利屬於每一個投票、志願參與、協助、捐款、背書或以其他方式支持我們競選活動的人。超過一半以上的選票來自第七選區的新選民，證明了我們這項草根、以人為本、無企業介入的競選活動具有強大力量。」

紀事報指出，魯納帕拉的競選政見包括提高學生代表性、安全街道、可負擔住房、公共安全和租客保護。

柏克萊加大 墨西哥 投票

上一則

屋崙培訓計畫 啟動大麻企業帶薪實習

延伸閱讀

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難
NBA／詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎

NBA／詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎
NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名
副校長萊恩斯獲聘柏克萊下任校長 年薪94.6萬高出35.8%

副校長萊恩斯獲聘柏克萊下任校長 年薪94.6萬高出35.8%
NBA／建議湖人騎士交易 皮爾斯：讓詹姆斯父子退役巡迴

NBA／建議湖人騎士交易 皮爾斯：讓詹姆斯父子退役巡迴

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難