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1對熊貓 明年首度進駐舊金山動物園

記者劉先進／舊金山報導
正在中國訪問的舊金山市長布里德，18日晚與中國官員在北京宣布，金山動物園將接受一對大熊貓。（翻攝自布里德X平台）
正在中國訪問的舊金山市長布里德，18日晚與中國官員在北京宣布，金山動物園將接受一對大熊貓。（翻攝自布里德X平台）

正在中國訪問的舊金山市長布里德18日晚間與中國官員在北京宣布，舊金山動物園將接受一對大熊貓，這是舊金山歷史上首次有大熊貓進駐。布里德與中國野生動物保護協會簽署租賃協議，雙方將推進合作，希望大熊貓於明(2025)年來到金山。

美中關係陰晴不定，中國旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」去年在華盛頓被送上聯邦熊貓特快飛機，飛回中國，外界盛傳美中熊貓外交時代將結束。去年11月，舊金山舉行亞太經合組織峰會（APEC），中國國家主席習近平出席會議，在美國友好團體聯合歡迎宴會時說，大熊貓是中美人民的友誼使者，願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望。

聖地牙哥動物園2月也曾說，會接受大熊貓。今年2月布里德與70多名當地華人和亞太裔社區及商界領袖一起致信習近平，宣導舊金山接收熊貓，並強調中國和金山之間有機會建立更牢固、持久的關係。

新華社報導指出，中國野生動物保護協會與美國舊金山動物園在北京簽署合作意向書，就展開大熊貓國際保護合作啟動技術磋商，共同推進中美大熊貓保護合作研究和技術交流。合作雙方表示，推進合作協議盡早正式簽署，力爭2025年實現一對大熊貓抵達金山。

布里德此次到北京，與中國野生動物保護協會簽署諒解備忘錄，這也是大熊貓在舊金山動物園棲息的第一份正式租賃協議。1984年和1985年，舊金山動物園曾臨時接待過來自中國的大熊貓，作為全球巡演的一部分。

布里德說，很開心金山動物園迎來大熊貓。金山與當地的動物保護協會密切合作，在去年11月APEC會議之前的近一年時間裡為大熊貓進行宣傳，舊金山首次被選為大熊貓的長期家園，榮幸之至。

她表示，舊金山是一個國際旅遊勝地，也是通往亞太地區的門戶，在這裡飼養大熊貓將加強雙方本已深厚的文化聯繫，也是對舊金山歷史的核心，華人和亞太裔遺產的尊重，「我們已經準備好歡迎世界各地的遊客來到美麗的動物園。這是一個重要的機會。我和許多人一樣，迫不及待地想在舊金山看到大熊貓。 」

即將面臨連任選舉的布里德，此次訪華，希望刺激經濟增長、擴大舊金山旅遊市場、加強與中國整個地區外交關係和文化聯繫，其目標是為舊金山中心社區和整個城市，帶來新的商業和產業。 2019年之後，中國於2023年首次重新成為金山和該地區遊客消費最多的國際市場，貢獻6.334億元。

舊金山 動物園 華人

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