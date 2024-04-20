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舊金山引進熊貓 實現前市長李孟賢遺願

編譯林思牧／綜合報導
中國成都大熊貓繁育研究基地裡的熊貓。(照片來源︰大熊貓繁育研究基地網站)
中國成都大熊貓繁育研究基地裡的熊貓。(照片來源︰大熊貓繁育研究基地網站)

布里德市長宣布舊金山動物園將從中國租借到一對熊貓，引起市民的歡欣雀躍。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）19日報導，前市長李孟賢（Edwin Lee）任內所鋪的路，現在終於結出豐碩的果實。

李孟賢是舊金山歷史上第一位亞裔市長，他的父母親是從中國的台山移民到美國。2011年他當選為市長，成為在美華人之光，可惜他在2017年12月猝逝。2017年初，他的第二度任期剛滿一年，在準備市情咨文時他想到：將來會給舊金山留下什麼深具歷史意義的作為？

他希望能跟中國深化友誼，並且從中國借到一對熊貓在舊金山動物園讓市民欣賞。2017年5月，他派遣一個團隊到中國成都的大熊貓繁育研究基地，當時聯合航空剛加了一條從成都往返舊金山的航線。

團隊成員之一的旅遊局長富蘭克林（Melinda Yee Franklin）回憶那趟旅程，表示她到今天還會回想起在研究基地裡近距離觀賞熊貓的景象，她發現熊貓比她印象中的體型大很多，團員在研究基地裡，可說是跟熊貓一同進食、一起休息。

富蘭克林表示，那趟訪問相當成功，團員回到美國後不久，成都的官員來到舊金山訪問，希望對舊金山有更深的了解，可惜並沒有成功的把熊貓借到。即便如此，舊金山與中國的關係變得更密切，李孟賢兩度到舊金山的姊妹市上海訪問，每次去他都被待為上賓，中國人民對一名華裔能當上美國大都市的市長非常欽佩。

李孟賢擔任市長時，布里德是市議會的議長，兩人的關係很好。如今布里德完成了李孟賢的遺願，富蘭克林相信李孟賢的在天之靈一定感到非常欣慰。

舊金山 動物園 亞裔

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