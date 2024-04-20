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聖谷水利局擬漲價 水費每月增8元

記者葛歆睿／聖他克拉拉縣報導
Valley Water提議提高地下水生產費。增加的費用將透過當地自來水公司轉嫁給家庭用戶。（取自Valley Water網站）
Valley Water提議提高地下水生產費。增加的費用將透過當地自來水公司轉嫁給家庭用戶。（取自Valley Water網站）

為應對數百萬元的結構性赤字，聖他克拉拉縣主要的水供應商聖他克拉拉谷水利局（Valley Water）提議對城市和私人水零售商提高地下水生產費。增加的費用將透過聖當地自來水公司轉嫁給家庭納稅人。這可能會使客戶帳單從下一財年起每月增加8.78元。

聖荷西焦點報導，Valley Water斥巨資修復安德森水壩（Anderson Dam）和帕切科水壩（Pacheco Dam）以及其他項目，以維持和保護聖他克拉拉縣的供水免受氣候變遷的影響。

San Jose Water Company是一家為100萬聖他克拉拉縣居民提供服務的營利性水零售商，Valley Water是其供應商。Valley Water擬議漲價的同時，San Jose Water Company也請求加州公用事業委員會允許該公司的平均水費在2025年開始的三年內提高約22%。此外，該自來水公司還尋求批准在客戶帳單中增加附加費，來追回他們自2021年的上次漲價以來，在不可預見的成本上的所花費的約2300萬元。

Valley Water發言人凱勒（Matt Keller）表示，他的機構「非常關心負擔能力」，自2021年以來，該機構的水費援助計畫已向慈善團體聖心社區服務提供了200萬元，來幫助符合資格的聖他克拉拉縣居民。

該水利局上周就擬議的漲價舉行了兩場公開聽證會，一場在聖荷西為北縣舉行，另一場在吉爾羅伊為南縣舉行。北縣家庭的帳單將增加8.78元，而南縣家庭的帳單預計增幅較小，介於1元至3.2元之間。最終決定將於5月14日做出，屆時Valley Water水務區董事會將批准即將到來的預算。

零售商 聖荷西 加州

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