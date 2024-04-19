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病患多為年邁、收入有限華裔 東華醫院面臨挑戰

編譯組／綜合報導
張建清說，東華醫院對社區非常重要，其生存和發展肯定需要政府和社區的支持。（受訪者提供）
張建清說，東華醫院對社區非常重要，其生存和發展肯定需要政府和社區的支持。（受訪者提供）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，和全國各地服務欠缺地區的小型獨立醫院一樣，位於舊金山唐人街中心地帶的東華醫院（Chinese Hospital）面臨著許多財政和人口方面的挑戰。

醫院的許多病人都是年邁的華裔，收入有限，只能依靠Medicare和Medi-Cal，而這兩種保險的費用低於商業保險，而且往往不能完全支付醫療費用。而且，由於聯邦的一項神祕規定，東華醫院獲得的報銷比例低於其他許多治療大量低收入患者的醫院。

這些再加上疫情過後高昂的勞動力和物資成本，令這所醫院在過去兩年中虧損了2000萬元，並從州立困難醫院貸款基金申請了近1040萬元的貸款。

然而，這家擁有88張床位的醫院，與舊金山加大（UCSF）以及全市的公共衛生部門關係密切。它還得到了企業、慈善機構和周邊社區的支持。對於現年58歲、自2017年起擔任醫院行政總裁的張建清來說，籌款就像呼吸一樣重要。

「我覺得這對我來說是一份全職工作，」1990 年作為留學生從中國廣州來到舊金山的張建清說。她在舊金山大學（University of San Francisco）獲得了護理博士學位，並一直留在灣區工作。

根據醫院和州政府的數據，來自籌款和其他服務的收入極大地推動了醫院的發展，幫助醫院大大抵消了2022年在病人護理方面的損失。相比之下，瑪德拉社區醫院（Madera Community Hospital）和比佛利醫院（Beverly Hospital）在這方面就遜色得多，它們都在去年申請了破產。

東華醫院的前身是一家藥房，成立於1899年，旨在為被主流醫療機構拒之門外的華人移民提供醫療服務。醫院本身於1925年開業，1979年增建了第二座大樓。2016年，一座新樓取代了原來的舊樓。

如今，東華醫院包括這兩座大樓，以及五間提供中西醫藥服務的門診部，分布在舊金山和聖馬刁縣。通過合作，東華醫院能夠為病人提供專科服務，包括眼科手術、姑息治療和中風中心。去年從州政府獲得的1000萬美元撥款將幫助東華醫院建立一個亞急性（subacute）部門，為住院後仍需要護理和監護的脆弱病人提供服務。

張建清說，東華醫院對社區非常重要，其生存和發展肯定需要政府和社區的支持，今後將繼續加強合作和夥伴關係。

舊金山 貸款 保險

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