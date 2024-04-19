彭莊煒申請重計票 高中老同學質疑動機

拉米瑞是山景城市議員，曾經在2022年擔任過山景城市長。（記者徐蓓蓓／翻攝）

申請16選區國會議員選舉重新的計票的彭莊煒（Jonathan Padilla)在聖荷西 Bellarmine College Preparatory高中時代的同學拉米瑞（Lucas Ramirez)日前發文，透露了他所了解的彭莊煒的一些情況，並據此質疑其提出重新計票申請的動機。拉米瑞是山景城市議員，曾經在2022年擔任過山景城市長。

拉米瑞透露，自己作為16選區的選民在初選中選擇把票投給史密提恩（Joe Simitian）。但他質疑居住在19選區的彭莊煒，所在選區的現任國會議員是潘乃塔（Jimmy Panetta)，而16選區現任國會議員是艾許（Anna Eshoo)。彭莊煒的選票上沒有、也不可能有任何16選區侯選人的名字。

拉米瑞援引「舊金山 紀事報」的報導，稱彭莊煒「在去年12月捐贈了1000元給李卡多的國會競選活動。」他的代表律師艾爾維茲（Matthew Alvarez)「為李卡多2022年控制的一個政治行動委員會服務」，「還是一個叫『給鄰居結果』的超級政治行動委員會的財務長。而這個委員會在2月份的時候花費了21萬1287元支持李卡多競選。」彭莊煒還是「李卡多2014年競選市長的政策和財務主任。」

羅達倫此前已經通過團隊聲明公開反對重新計票，並指出，彭莊煒所謂代表他的說法是「不誠實」和「虛偽的。」拉米瑞表示，自己贊同羅達倫的說法。他指出，種種事實表明李卡多認為從選票上去掉一個自己的競爭對手在政治上是有利的。

拉米瑞表示，李卡多意識到如果自己要求重新計票，會在政治上有代價，因此假裝是他的一位長期支持者和朋友在要求重新計票，並且跟自己沒有協調或溝通，完全是自發的。

至於個人申請重新計票所要花費的幾十萬元費用，拉米瑞表示：「不相信彭莊煒會花上超過32萬元，來幫羅達倫進行一場賭博。很明顯在這場他都沒有份參加的選舉中，他並不支持羅達倫。」

拉米瑞表示，雖然彭莊煒說得冠冕堂皇，但他此前也從沒有過為了維護計票的公正而出錢重計。所以很有可能是有一個富有的金主替彭莊煒出了這些錢。