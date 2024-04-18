丁右立提案空置辦公樓改建住宅 舉辦聽證會

州眾議員丁右立提出AB 2488法案。（取材自加州眾議會網站）

代表舊金山 的加州眾議員 丁右立提出了法案AB 2488，將舊金山市中心的空置辦公空間改造成住房。這一法案17日在沙加緬度加州眾議會的地方政府委員會會議上舉行聽證會。

AB 2488使用稅收優惠來吸引開發商，將空置的辦公大樓改造成急需的住宅單元。如法案通過，一半的建築將需要畫為商業用途，但至少20%將空置用於住房。在舊金山市中心將辦公空間改造成住房的開發商，將有資格獲得部分財產稅。該稅將在30年內一年年地退還給他們。

繳納一部分財產稅可以減輕經濟負擔。但丁右立在之前對KRON4的採訪中表示，這種激勵措施是必要的，因為將商業空間改造成住宅的過程，例如遵守建築規範和進行抗震升級，通常大多數人負擔不起。

同是眾議員的沃頓女士對此提出疑問。（取材自加州眾議會網站）

這一法案提出的契機，是丁右立觀察發現，自新冠疫情以來，舊金山的大部分人已經不去辦公室工作，而選擇在家辦公，造成了市中心很大面積樓房的空置。丁右立說，空置面積已超過3260萬平方呎，創歷史新高，很多市中心的商店由於客流量的減少已經關門或面臨關門。

「該法案將允許舊金山創建一個市中心振興區，將允許他們獲得增稅融資，以利用增稅來幫助支持從辦公空間改建為公寓大樓的建設，並希望人們居住在市中心。」丁右立說。

他指出，很多人都知道舊金山市中心有很多著名的辦公大樓，但被改造的大樓往往會是一些較舊的建築。這些建築較小，不太出名，更容易被轉換成住房。

灣區委員會公共政策-住房副總裁米蘭特在會議上支持丁議員。（取材自加州眾議會網站）

州眾議員沃頓（Marie Waldron）對此提出疑問，如果法案通過，這些將建成的新住房的基礎設施是否也有準備?如街道下的公共工程下水道系統。

丁右立表示，這對舊金山來說不是問題，因為在新冠疫情之前，地區就已經開始提供服務，所以基礎設施已經準備好了。丁右立說，他將接受加州眾議會的地方政府委員會對他的法案進行修改後提出的修正案。

灣區委員會公共政策-住房副總裁米蘭特 (Louis Mirante)支持丁右立：「讓人們回到市中心是艱鉅的任務。需要再次讓足夠多的人經常光顧商店。」

他表示，這首先是市中心恢復法案。雖然住房是讓人們到達那裡的策略，目標確實是確保市中心再次有人居住。委員會也正在與舊金山市長布里德合作制定策略，目標到2030年在舊金山市中心增加3萬名新人口。