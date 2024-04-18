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都布林耗資3.7億建新高中 被喻「公立教育典範」

編譯組／綜合報導
耗資近4億元的都布林Emerald高中被恰當地命名為 「公立教育的典範」。（取自臉書）
耗資近4億元的都布林Emerald高中被恰當地命名為 「公立教育的典範」。（取自臉書）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，東灣都布林（Dublin）的Emerald高中被恰當地命名為 「公立教育的典範」。這所耗資3億7400萬元的學校占地23.5畝，擁有寬敞的圖書館、可容納137人的階梯教室、三層教學樓、還有天花板高聳的學生會等。今年秋季將有第一批學生（高一和高二學生）入校，最終將有2500名學生入駐校園。

加州一些公立學校的孩子坐在屋頂漏雨、暖氣不足、無線網絡不穩定的教室裡時，另一些孩子則可在像Emerald高中這樣擁有表演藝術中心、運動學實驗室和陶藝工作室的學校就讀。到2026年秋季全部完工後，學校還將擁有一個600座位的劇院、一個巨大的游泳池、科學實驗室等。

該項目由都布林納稅人出資購買債券，並將成為阿拉米達縣50年來第一所新建的高中。

灣區的許多學區都因入學率下降而失去了數千名學生，並面臨著學校關閉的問題，都布林卻是一個非常罕見的例外，學區正在不斷發展壯大。都布林聯合學區（Dublin Unified）的學生人數從2014年的9000人增加到近1萬3000人。

都布林是2010年至2020年間加州發展最快的城市，在這十年間，人口從4萬6000人躍升至7萬3000人，公立學校的規模也隨之擴大。該市的增長主要得益於開發商建造了大量住房，而灣區的許多城市卻鮮有新房落戶。

Emerald高中周圍都是新建築，包括密集的聯排別墅區，鄰居家的門前距離學校建築只有幾碼遠。

雖然最近該學區的入學人數增長已經趨於平穩，但都布林的學校一直在努力跟上增長的步伐，Emerald高中和另一所計畫中的K-9學校便是最新進展。

Emerald高中在秋季迎來了第一個新生班級，但由於第一階段的施工即將結束，學生們大多仍在另一個地點的可移動教室上課。明年秋季，他們將作為高二學生搬入新校舍。

周二（17日），Emerald高中校長羅哈斯（Francis Rojas）自豪地展示了為高需求特殊教育學生準備的公寓式教室，裡面有爐灶、水槽和其他設施，以便學生學習獨立生活的技能。他還介紹了用於瑜伽和Pilates的鏡牆體育室，說體育館的射箭靶正在訂購中。他說：「我們真的是在為下個世紀建造學校。」

學區 加州 灣區

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