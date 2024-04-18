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謝安宜：民眾受困金門大橋示威視為遭非法禁錮 可求償

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山地檢長謝安宜表示，因示威活動於4月15日被困在金門大橋上的民眾可以提出告訴，有權獲得賠償。（本報檔案圖）
舊金山地檢長謝安宜表示，因示威活動於4月15日被困在金門大橋上的民眾可以提出告訴，有權獲得賠償。（本報檔案圖）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）17日呼籲，任何因為15日金門大橋示威活動被堵在橋上的民眾，可以向當局提出告訴。因為在法律上他們可以被視為遭到非法禁錮，有權獲得賠償。

為了阻斷交通，反加薩戰爭示威者15日將自己鎖在停放在金門大橋上的汽車上，導致大橋被關閉數小時，駕駛人被困在其中動彈不得。同日，東灣880州際公路也被示威者占據，雙向交通均被阻斷。

謝安宜表示，她正在考慮對金門大橋示威者提出指控，呼籲曾被困在橋上的駕駛人聯絡加州公路巡警局（California Highway Patrol）馬連分局（Marin Division），他們的電話是415-924-1105，電子郵箱是[email protected].。受害者將被要求提供個人聯絡資料，並說明他們如何受到影響。

謝安宜16日加入州長紐森（Gavin Newsom）和其他人讉責示威者的行列。謝安宜表示，其辦公室正在考慮對在橋上被捕的26人提出指控，但需要更多證據才能進行起訴。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，78名親巴勒斯坦的示威者因為去年占據海灣大橋（Bay Bridge），於一個月前被裁定必須做出賠償並參加社區服務。

根據和解協議條款，78名被告中的每一個人都必須對一名提告者做出賠償。「灣區巴勒斯坦青少年運動」（Palestinian Youth Movement Bay Area）表示，這些被告總共必須支付最高4448元賠償金。不過，謝安宜表示，檢方辦公室並未參與這項與78名示威者達成的協議。

謝安宜說：「當然，我知道人們會覺得這筆賠償金不足以承擔所有責任，而我也理解為什麼人們會有這種感覺，尤其是在看到這種行為發生，以及它對在橋上的人們構成危險時。不幸的是，我在這項工作中了解到，有很多事是我們無法控制的。」

金門大橋 巴勒斯坦 舊金山

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