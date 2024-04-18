矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

聖荷西 的遊民 問題日益嚴重，矽谷傳奇慈善家、房地產 業巨子索布拉托（John A. Sobrato)看到聖荷西苦於找不到地方來修建遊民臨時住宅，於是找到市長馬漢（Matt Mahan)，同意以象徵性的1元價格、出租一塊約兩畝的土地給聖荷西市使用。

馬漢、第10區市議員巴他拉（Arjun Batra)及社區領袖拉汀（Karen Lattin)日前簽署備忘錄，在擬建遊民臨時住房的聖荷西Via Del Oro地塊周邊，禁止遊民重新露營。這一地塊正是由索布拉托以1元的價格出租的。馬漢在簽署備忘錄時，感謝索布拉托以1元租金把這塊地租給市府10年。

不過，另有一說，租期是5年。對於租期的差異問題，聖荷西市府尚未解釋。

現年82歲的索布拉托是義大利移民後代。他的父母二戰期間在阿賽頓（Atherton)買了一塊地來養雞和種菜，為當時舊金山一家叫John′s Rendezvous的餐廳供應食材。

索布拉托的父母後來賣掉了阿賽頓的地塊投身房地產。1957年索布拉托本人還是聖他克拉拉大學二年級的學生時，就在巴洛阿圖市開始了自己的房地產事業。3年後，他剛剛大學畢業就和母親一起投資了占地1萬4000呎的航太公司洛克希德（Lockheed）的辦公大樓。

索布拉托後來和好朋友伯格（Carl Berg)合作在巴洛阿圖開啟了房地產公司。雖然伯格後來轉做風險投資，索布拉托卻留在房地產業。很多矽谷知名的建築都是索布拉托公司建造的，包括蘋果公司在庫比蒂諾最早的園區，還有奈飛（Netflex）、 EMC、 VeriSign、Yahoo!以及遍布南灣的巴洛阿圖醫療機構等。

按照彭博社2021年的排名，索布拉托在世界上最富有人的名單排297位。按照富比世2019年的排名，他在矽谷最有錢的人中排第14位。索布拉托家族的淨資產估計達到88億元。

索布拉托表示，他看到聖荷西苦於找不到地方來修建遊民臨時住宅，就找到馬漢說，可以拿出兩畝已經荒廢30年的地塊。他只是在盡力幫助各類解決遊民居住問題的項目。「我們都要做到自己的部分。」

索布拉托已經對地方臨時住宅項目捐贈數百萬元，其中一處有204個房間的在建項目捐了有500萬元。他還是聖荷西一間致力解決遊民問題的非營利組織的董事。他表示，雖然遊民問題可能不會在他有生之年得到解決，但他和其他的慈善家需要努力，讓每一位遊民最後都能有住處。

Via Del Oro地塊計畫修建75間，有太陽能發電，每間兩個床位的移動小屋。市政官員希望衛生間的設計能集中化，以便之後搬運到其他場地使用。設計內容還包括共享廚房和洗衣間，戶外座位以及一處46個車位的停車場。