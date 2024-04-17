又3女出面控性侵 舊金山住房官員雅各布辭職

前舊金山市專員兼經濟適用住房官員雅各布。（圖片來源：about.me）

據16日發布的報告，自三年前一名租戶權利倡議者稱，舊金山 市專員兼經濟適用住房官員雅各布（Jon Jacobo）強姦了她，又有三名女性站出來指控這位曾經備受看好的舊金山政治明星的性侵犯或家庭暴力行為。在報告發布幾小時後，雅各布辭去了他目前所在的TODCO Group的領導職務。

TODCO Group是一家位於舊金山的經濟適用住房非營利組織。

「在對雅各布提出初步指控後，我們對他與我們組織的工作進行了內部審查，沒有發現任何問題。我們不知道今天提出的事情，」TODCO執行長Anna Yee在電子郵件聲明中告訴紀事報，「我們這樣的非營利組織沒有資格調查潛在的犯罪行為。」

這三名不願透露姓名的女性向標準報講述了2015年至2019年間，發生的一系列涉及雅各布的令人不安、且往往是暴力的事件。但警方報告，雅各布尚未面臨任何相關刑事指控。

雅各布曾被視為該市進步派的政治寵兒，他沒有對標準報報導中的新指控做出回應，紀事報也無法聯繫到他。他表示，他在2021年與經濟適用房倡導者佩里戈 (Sasha Perigo，在三年前指控雅各布性侵) 的會面是雙方自願的。

佩里戈上任後不久，雅各布就辭去了該市建築檢查委員會的職務。但他在TODCO總裁埃爾伯林 (John Elberling)的領導下繼續在該組織工作。埃爾伯林曾表示，希望曾擔任該組織社區發展總監的雅各布在退休 時接管該組織的財務。

截至發稿時，埃爾伯林尚未回應置評請求。

報導中引用的一名女性表示，在他們三年多的戀愛關係中，她多次受到雅各布的身體和精神虐待，聲稱他會掐死她，用刀和槍指著她，並威脅要殺死她和她的家人。

在另一起涉及另一名女性的事件中，據稱雅各布被發現半裸地與一名失去知覺且赤裸上身的女性躺在床上。這名女子的朋友在兩人從朋友的客廳消失後發現了他們，她告訴標準報，她把雅各布趕了出去。這名女子說，她不記得自己是如何進入臥室的，也不記得自己的上衣是如何脫下來的。

第三位女士表示，2016年夏天，雅各在她的沙發上睡覺，喝了一晚酒，半夜偷偷溜進了她的床上。女子稱，她醒來時發現他赤裸裸地躺在她身邊，直到女子多次拒絕他的性嘗試後，他才離開。

2022年3月，一名婦女向法院對雅各布提起人身傷害訴訟。該訴訟似乎與標準報中與雅各布有長期關係的女性的故事相符，指控雅各布存在嚴重的身體和精神虐待行為。

該名女子表示，雅各布對她的身體虐待始於2015年12月，當時他們交往約兩個月。在接下來的三年多里，他多次掐住她的脖子，直到她無法呼吸，將她困在他們合住的家裡，並聲稱他與幫派有聯繫，可以僱人殺死她和她的家人。據稱，他還毀了她的許多財產，包括傳家寶、一個梳妝台和兩個床頭櫃。

她還稱，雅各布使用他在私人保全行業學到的軟體侵入了她的電話和電子郵件帳戶。公開紀錄顯示，雅各布在2007年至2017年期間是有執照的保安。但在他18歲時被警方抓獲在車內攜帶彈簧刀後，法官將他的執照吊銷了三年。

然而，當法官駁回該婦女以無名氏名義提起訴訟的請求時，案件陷入僵局，她聲稱這是必要的，以防止進一步的傷害，包括「心理傷害」和收入損失。關於此案的下一次會議定於7月舉行。