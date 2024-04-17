我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

不滿加薩衝突 示威者阻斷880公路、金門大橋 地檢長︰暫不提控

編譯林思牧／綜合報導
金門大橋與880高速公路交通15日上午遭示威者阻斷。 (CBS電視新聞截圖)
金門大橋與880高速公路交通15日上午遭示威者阻斷。 (CBS電視新聞截圖)

15日(周一)清晨，抗議加薩衝突的示威者占據880號高速公路和金門大橋，讓某些趕往上班上學地點的駕駛人與乘客受堵幾個小時之久。這些示威者所用的手段造成社會的許多問題，竟然還有一些組織對警方的逮捕與控罪當成是不義的施政。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，周一清晨6時左右，一群示威者聚集在屋崙880高速公路第五街出口處，然後上了高速公路北向車道，把六條線道全部擋住。另外一批人又在第七街處上了南向車道，還有另一群人在金門大橋上擋住交通。

照理說警方接到報案以後，可以出動警員把這些人驅趕離開。但880北向的交通前後花了六個小時才完全開放，如果不知內情，可能無法理解其中奧妙。原來這些人是有備而來，他們要給社會造成最大的阻礙，要讓新聞媒體大肆報導，認為這樣大眾才會理解他們的用心良苦。

但是被擋的駕駛人與乘客，對這些人的行為憤恨至極，但心有顧忌不敢開口大罵，免得被這群亂民砸車或噴辣椒噴劑。這些人用許多52加侖的原油桶(barrels)，在側面鑽出洞，再用金屬管(metal pipes)貫穿串聯起來，再用建築用的鋼筋(rebars)從金屬管中穿過，然後把攪拌好的水泥倒進原油桶，然後每個人用手銬或鐵鍊把自己鎖在金屬管上。

加州公路巡警局的發言人巴克利警官(Andrew Barclay)指出，CHP派出大批警察前往處理，但要把這些鎖在鋼筋和水泥桶上的人安全的「解放」，成為警方既費時又費力的工作。CHP出動特別訓練過的「解脫團隊」(disentanglement team)，動用動力大鐵鎚(jackhammers)、電鋸、電鑽、銲槍等重工具，一個一個的把鎖住的人解放，一共逮捕了38人。

CHP指出，該局正在向阿拉米達縣地檢長辦公室尋求對這些人提控非法集會(unlawful assembly)、拒絕遵循警方的合法指令(refusal to comply with a lawful order)、拒捕、行人非法走上高速公路、共謀犯下罪行(conspiracy to commit a crime)與非法禁錮(false imprisonment)等的罪名。

但是示威法律與訴訟中心(Center for Protest Law and Litigation)竟然在16日發布書面聲明，指出官方是捏造出重罪(felony)的控罪，讓示威者繼續被關在拘留所中，不放他們回家候審。該中心宣告CHP所做的是官府虐待百姓的暴政，CHP希望用這種嚴懲的方式，來壓抑人民示威抗議的權利。

舊金山地檢長謝安宜16日表示，目前不會對這些抗議人士提出控罪，因為她需要更多訊息。

州長紐森則表示，阻斷大橋和高速公路交通的抗議者需要對他們自己的行為負責。

金門大橋 加薩 加州

上一則

又3女控性侵 舊金山住房官員辭職

下一則

AI不應是誤導犯法的奇技

延伸閱讀

以軍空襲加薩中南部 至少18死

以軍空襲加薩中南部 至少18死
歐盟外長為中東情勢臨時集會 考慮擴大制裁伊朗

歐盟外長為中東情勢臨時集會 考慮擴大制裁伊朗
逾千加薩人聽信傳聞北返 以色列仍不放行

逾千加薩人聽信傳聞北返 以色列仍不放行
挺巴示威人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城等地交通

挺巴示威人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城等地交通
大批加薩人聽信傳聞北返 以色列否認已開放關卡

大批加薩人聽信傳聞北返 以色列否認已開放關卡

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
示意圖。Image by Victorious Jaylin from Pixabay

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

2024-04-11 13:15

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈