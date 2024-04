不滿加薩衝突 示威者阻斷880公路、金門大橋 地檢長︰暫不提控

金門大橋與880高速公路交通15日上午遭示威者阻斷。 (CBS電視新聞截圖)

15日(周一)清晨,抗議加薩 衝突的示威者占據880號高速公路和金門大橋 ,讓某些趕往上班上學地點的駕駛人與乘客受堵幾個小時之久。這些示威者所用的手段造成社會的許多問題,竟然還有一些組織對警方的逮捕與控罪當成是不義的施政。

聖荷西信使報(Mercury News)報導,周一清晨6時左右,一群示威者聚集在屋崙880高速公路第五街出口處,然後上了高速公路北向車道,把六條線道全部擋住。另外一批人又在第七街處上了南向車道,還有另一群人在金門大橋上擋住交通。

照理說警方接到報案以後,可以出動警員把這些人驅趕離開。但880北向的交通前後花了六個小時才完全開放,如果不知內情,可能無法理解其中奧妙。原來這些人是有備而來,他們要給社會造成最大的阻礙,要讓新聞媒體大肆報導,認為這樣大眾才會理解他們的用心良苦。

但是被擋的駕駛人與乘客,對這些人的行為憤恨至極,但心有顧忌不敢開口大罵,免得被這群亂民砸車或噴辣椒噴劑。這些人用許多52加侖的原油桶(barrels),在側面鑽出洞,再用金屬管(metal pipes)貫穿串聯起來,再用建築用的鋼筋(rebars)從金屬管中穿過,然後把攪拌好的水泥倒進原油桶,然後每個人用手銬或鐵鍊把自己鎖在金屬管上。

加州 公路巡警局的發言人巴克利警官(Andrew Barclay)指出,CHP派出大批警察前往處理,但要把這些鎖在鋼筋和水泥桶上的人安全的「解放」,成為警方既費時又費力的工作。CHP出動特別訓練過的「解脫團隊」(disentanglement team),動用動力大鐵鎚(jackhammers)、電鋸、電鑽、銲槍等重工具,一個一個的把鎖住的人解放,一共逮捕了38人。

CHP指出,該局正在向阿拉米達縣地檢長辦公室尋求對這些人提控非法集會(unlawful assembly)、拒絕遵循警方的合法指令(refusal to comply with a lawful order)、拒捕、行人非法走上高速公路、共謀犯下罪行(conspiracy to commit a crime)與非法禁錮(false imprisonment)等的罪名。

但是示威法律與訴訟中心(Center for Protest Law and Litigation)竟然在16日發布書面聲明,指出官方是捏造出重罪(felony)的控罪,讓示威者繼續被關在拘留所中,不放他們回家候審。該中心宣告CHP所做的是官府虐待百姓的暴政,CHP希望用這種嚴懲的方式,來壓抑人民示威抗議的權利。

舊金山地檢長謝安宜16日表示,目前不會對這些抗議人士提出控罪,因為她需要更多訊息。

州長紐森則表示,阻斷大橋和高速公路交通的抗議者需要對他們自己的行為負責。