不滿加薩衝突 示威者阻斷880公路、金門大橋 地檢長︰暫不提控

金門大橋與880高速公路交通15日上午遭示威者阻斷。 (CBS電視新聞截圖)

15日(周一)清晨，抗議加薩 衝突的示威者占據880號高速公路和金門大橋 ，讓某些趕往上班上學地點的駕駛人與乘客受堵幾個小時之久。這些示威者所用的手段造成社會的許多問題，竟然還有一些組織對警方的逮捕與控罪當成是不義的施政。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，周一清晨6時左右，一群示威者聚集在屋崙880高速公路第五街出口處，然後上了高速公路北向車道，把六條線道全部擋住。另外一批人又在第七街處上了南向車道，還有另一群人在金門大橋上擋住交通。

照理說警方接到報案以後，可以出動警員把這些人驅趕離開。但880北向的交通前後花了六個小時才完全開放，如果不知內情，可能無法理解其中奧妙。原來這些人是有備而來，他們要給社會造成最大的阻礙，要讓新聞媒體大肆報導，認為這樣大眾才會理解他們的用心良苦。

但是被擋的駕駛人與乘客，對這些人的行為憤恨至極，但心有顧忌不敢開口大罵，免得被這群亂民砸車或噴辣椒噴劑。這些人用許多52加侖的原油桶(barrels)，在側面鑽出洞，再用金屬管(metal pipes)貫穿串聯起來，再用建築用的鋼筋(rebars)從金屬管中穿過，然後把攪拌好的水泥倒進原油桶，然後每個人用手銬或鐵鍊把自己鎖在金屬管上。

加州 公路巡警局的發言人巴克利警官(Andrew Barclay)指出，CHP派出大批警察前往處理，但要把這些鎖在鋼筋和水泥桶上的人安全的「解放」，成為警方既費時又費力的工作。CHP出動特別訓練過的「解脫團隊」(disentanglement team)，動用動力大鐵鎚(jackhammers)、電鋸、電鑽、銲槍等重工具，一個一個的把鎖住的人解放，一共逮捕了38人。

CHP指出，該局正在向阿拉米達縣地檢長辦公室尋求對這些人提控非法集會(unlawful assembly)、拒絕遵循警方的合法指令(refusal to comply with a lawful order)、拒捕、行人非法走上高速公路、共謀犯下罪行(conspiracy to commit a crime)與非法禁錮(false imprisonment)等的罪名。

但是示威法律與訴訟中心(Center for Protest Law and Litigation)竟然在16日發布書面聲明，指出官方是捏造出重罪(felony)的控罪，讓示威者繼續被關在拘留所中，不放他們回家候審。該中心宣告CHP所做的是官府虐待百姓的暴政，CHP希望用這種嚴懲的方式，來壓抑人民示威抗議的權利。

舊金山地檢長謝安宜16日表示，目前不會對這些抗議人士提出控罪，因為她需要更多訊息。

州長紐森則表示，阻斷大橋和高速公路交通的抗議者需要對他們自己的行為負責。