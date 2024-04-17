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聖荷西消防隊長涉猥褻13歲女童 遭控3重罪

聖荷西訊
圖為聖荷西消防部門的消防車。（聖荷西消防部門官網）
圖為聖荷西消防部門的消防車。（聖荷西消防部門官網）

聖荷西消防部門一名隊長帕克（Spencer Parker）已被捕，並被指控試圖對兒童進行猥褻行為。

帕克隸屬第二消防局，被佛爾森警察局（Folsom Police Department）逮捕。法庭文件顯示，沙加緬度縣地方檢察長指控帕克犯下三項重罪。對他的所有指控都與試圖對一名13歲女孩進行猥褻行為有關。

佛爾森的警方和沙加緬度方檢察官在法庭文件中，指控帕克發送非法照片，意圖與未成年人發生性關係。

社會組織「社區解決方案」（Community Solutions）性侵犯部門主管岡薩雷斯 （Ana Gonzalez） 表示，此類事情仍在發生，令人難過。「我認為現在是與我們的社區討論可能發生的此類事情的好時機，」她說，「與年輕人交談，確保提高對此的認識。」

聖荷西市發布聲明︰「2024年4月1日星期一，聖荷西消防局接到通知，一名消防隊長被捕。他後來於4月3日被指控犯有嚴重罪行。此人不再受僱於本市。逮捕發生在沙加緬度縣。由於調查仍在進行中，市政府目前無法透露更多資訊。沙加緬度治安官辦公室已要求將所有詢問轉給他們，他們將於4月22日星期一上午11點提供更多信息。」

法律分析人士克拉克（Steven Clark）表示，這些行動可能是警方在性侵發生之前就已經觀測到信號，於是在掌握足夠證據之後（如手機訊息）就將罪犯拿下，防止罪犯進一步真正進行性侵犯罪。

聖荷西警方表示，他們正在對聖荷西消防局的一名員工進行獨立調查。

克拉克表示，在此類案件中，警方會審查被告可以使用的所有設備，包括工作電腦，以查看是否有更多證據或更多受害者。

克拉克說：「我們請消防部門進入我們的家中。來到我們的孩子身邊。我認為這讓檢方特別擔心，人們還會是否信任消防員。」

帕克的律師15日晚間表示，他的當事人沒有發表聲明。

消防員工會SJFF Local 230在一份聲明中表示，「我們已獲悉涉及Local 230一名前成員的事件。我們被告知，此人不再受僱於聖荷西市。本工會沒有關於此事件的其他資訊。 」

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