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敖布雷為非裔和韓裔混血 獲任聖荷西獨立警察審計

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西新任獨立警察審計敖布雷為非裔和韓裔混血，曾親歷92年洛杉磯暴亂。 （記者徐蓓蓓/攝影）
聖荷西新任獨立警察審計敖布雷為非裔和韓裔混血，曾親歷92年洛杉磯暴亂。 （記者徐蓓蓓/攝影）

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)和市議會16日任命敖布雷（Eddie Aubrey)為新任獨立警察審計（IPA)。敖布雷將在5月6日上任。

敖布雷透露自己是非裔和韓裔混血。在92年羅德尼·金事件引發洛杉磯暴動時，他是韓國城的一名警察。他說看到自己的社區被燒毀，槍聲四起，他看著自己胸前的警徽問自己做得是否夠多，答案是「我可以做很多，但還可以做更多。」那一刻開始，他決定要去學法律成為一名律師。

敖布雷表示自己很榮幸能成為下一任獨立警察審計，「期待有機會和聖荷西多元的社區合作，提升警察職業道德和加強警局服務。」他的主要職責將包括與社區連結，提供有效的政策制定建議，以及調查與聖荷西警局（SJPD)警員不當行為有關的指控。

聖荷西市議會在1993年創立了獨立警察審計辦公室。後又在1996年11月6日修改了城市憲章，將IPA辦公室變成了市政府一個永久性的部門，主要目的是通過傾聽社區的聲音來增加對聖荷西警察的信心，通過政策調整來回應社區關心的議題，確保警員不當行為可以得到處理。

敖布雷在檢察和犯罪調查方面有30年的經驗，並在民眾執法監督方面有將近10年的經驗。但反而有人質疑敖布雷曾經的警察經歷，因為和警察部門走得太近，可能為人詬病未能行使好自己的職責。

馬漢認為敖布雷在執法機構和民眾執法監督領域都有豐富的工作經驗，可以增進民眾和警察之間的信任。敖布雷從2016年開始就在列治文市警局職業責任辦公室負責調查警員不當行為。此前曾在華盛頓州雷頓市（Renton)擔任過檢察長，加州弗萊斯諾市擔任過獨立審查辦公室獨立審查官，還有7年臨時法官，11年警察和18年律師經驗。

聖荷西 韓裔 加州

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