電視真人秀明星 涉房地產詐騙被判刑4年
聖他克拉拉縣地檢處16日表示，一名出演房地產真人秀的洛斯蓋圖男子因房地產欺詐罪被判入獄四年，並被勒令向受害者償還近1000萬元。
聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）辦公室發布的新聞稿稱，58歲的希爾 （Charles “Todd” Hill）被判處四年徒刑。希爾主演了HGTV節目「翻新來獲勝」（Flip It to Win It），節目的特色是團隊購買破舊的房屋並對其進行翻新，然後將其出售以獲取利潤。
希爾去年因多項詐欺被定罪。他承認對11名受害者實施房地產和金融欺詐，並承認犯有嚴重白領盜竊罪（Grand Theft with Aggravated White-collar Enhancements），其中包括在HGTV節目之前實施的詐騙。 證據顯示，希爾將洗錢後的錢花在了舊金山的公寓、飯店、度假和豪華汽車上。
新聞稿稱，在一起案件中，希爾將建築資金挪為他用。
在另一起案件中，希爾創造了一個龐氏騙局。他從投資者那裡拿走本來打算買房的錢，然後把錢花在奢侈的生活方式上。為了掩蓋盜竊行為，他製作了虛假的資產負債表，並使用詐欺資訊獲得了貸款。
在第三起案件中，一名投資者花費了25萬元改造房屋，可是在參觀房屋時卻只看到一個「燒毀的外殼」，沒有進行任何施工。
羅森在一份聲明中表示：「有些人將矽谷房地產中的巨額資金視為商機。」「不幸的是，其他人認為這是一個犯罪機會，我們將嚴厲追究這些人的責任。」
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