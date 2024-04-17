電視真人秀明星 涉房地產詐騙被判刑4年

HGTV節目「翻新來獲勝」主演之一希爾因房地產欺詐罪被判入獄，並被勒令向受害者償還近1000萬元。（截取自節目預告片）

聖他克拉拉縣地檢處16日表示，一名出演房地產 真人秀的洛斯蓋圖男子因房地產欺詐罪被判入獄四年，並被勒令向受害者償還近1000萬元。

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）辦公室發布的新聞稿稱，58歲的希爾 （Charles “Todd” Hill）被判處四年徒刑。希爾主演了HGTV節目「翻新來獲勝」（Flip It to Win It），節目的特色是團隊購買破舊的房屋並對其進行翻新，然後將其出售以獲取利潤。

希爾去年因多項詐欺 被定罪。他承認對11名受害者實施房地產和金融欺詐，並承認犯有嚴重白領盜竊罪（Grand Theft with Aggravated White-collar Enhancements），其中包括在HGTV節目之前實施的詐騙。 證據顯示，希爾將洗錢後的錢花在了舊金山的公寓、飯店、度假和豪華汽車上。

新聞稿稱，在一起案件中，希爾將建築資金挪為他用。

在另一起案件中，希爾創造了一個龐氏騙局。他從投資 者那裡拿走本來打算買房的錢，然後把錢花在奢侈的生活方式上。為了掩蓋盜竊行為，他製作了虛假的資產負債表，並使用詐欺資訊獲得了貸款。

在第三起案件中，一名投資者花費了25萬元改造房屋，可是在參觀房屋時卻只看到一個「燒毀的外殼」，沒有進行任何施工。

羅森在一份聲明中表示：「有些人將矽谷房地產中的巨額資金視為商機。」「不幸的是，其他人認為這是一個犯罪機會，我們將嚴厲追究這些人的責任。」