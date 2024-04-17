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市長布里德訪華 金山直飛有望增班

記者李怡／舊金山報導
市長布里德在訪問深圳和廣州之後，正啟程前往北京。（舊金山市長辦公室提供）
市長布里德在訪問深圳和廣州之後，正啟程前往北京。（舊金山市長辦公室提供）

舊金山市長辦公室16日發文，市長布里德在訪問深圳和廣州之後，正啟程去往北京。期間與深圳航空和當地商業代表們進行了當面的商務會談，有望增加舊金山與深圳和其他內陸城市的直飛航班。

據了解，布里德在前往北京之後，會與中國國際航空（國航）和海南航空高層會面，進一步探討增加舊金山直飛中國各大城市的航班計畫。

市長辦文件稱，布里德在深圳期間，會見了當地的多位商界領袖，討論了舊金山和深圳之間的商業交流機會，以及當地企業到舊金山投資的可能性。 來自深圳科技、綠色能源、生命科學和旅遊等行業的商界領袖參加了會議，並探討了業務向舊金山擴張的可能性。

去年舊金山國際機場運送旅客超過5000萬人次，較2022年增長18.7%，並恢復了多各直飛中國的航班，包括國航、東航和南航恢復了從北京、上海和武漢起飛的航班。

舊金山國際機場代表楊重賢 (Malcolm Yeung) 表示，對於舊金山機場以及整個舊金山市縣來說，吸引中國遊客回歸是當務之急。如果不為此做出努力，這一目標就不會實現。市長的這次訪問是重建這些橋樑的關鍵第一步。

隨行訪問的SFglobal執行總監趙翠薇表示，在本次訪問期間，市長布里德努力鼓勵香港和深圳當地的企業和資方到舊金山投資，並到訪了李小龍父親在廣州的故居，感受來自舊金山華人移民家鄉人的熱情。

舊金山小商業出訪代表華埠金門簽語餅東主陳展明（Kevin Chan）表示，作為出生在廣東省的華人華僑，希望舊金山與廣東多些互動，交流和來往，增加航班，在增加兩國人民生活便利的同時，造福兩國家的旅遊和經濟。

據隨行團員表示，目前布里德在北京的行程還未全面公開，確定的是17日晚會在北京美國駐華大使館內為布里德一行舉辦歡迎晚宴。隨後到訪國航與海南航空，並與當地的商業代表進行會面交談。

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