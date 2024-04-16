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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

舊金山經濟持續衰退 去年銷售稅收比疫情前少28%

編譯林思牧／綜合報導
舊金山市的財經區2023年銷售稅收比2019年大減38%。(谷歌地圖)
舊金山市的財經區2023年銷售稅收比2019年大減38%。(谷歌地圖)

舊金山市政府2023年收到的銷售稅(sales tax)比起疫情前少了28%，顯示經濟活動萎縮許多。如果跟2022年比，也少了7.2%，這代表疫情緩和後並沒有復甦，反而還在消退，令人對灣區的經濟景氣擔憂。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)把舊金山的39個區分開作調查，將通貨膨脹的因素算進去以後，發現比起2022年，33個區去年的銷售稅收入仍然減少了。如果跟疫情發生前相比，只有五個區徵收到的銷售稅比2019年要多。

以商業類型來分，百貨公司(department stores)受創最重，銷售稅比2019年少掉59%。去年Nordstrom關門，聯合廣場(Union Square)的梅西百貨(Macy′s)也即將關門，2024年的數字顯然會更悽慘。因為旅遊業不振，旅館(hotels)與汽車旅館(motels)少了45%，餐廳則少了20%。

以地區來比較，財經區(Financial District)和南海灘區(South Beach)，2023年銷售稅收比2019年大減38%，算入通膨後等於少收1600萬元。附近的市場街之南區(South of Market)減幅更大，達到42.6%之多。市中心區(downtown)的生意受創更重，很多個人口普查區段(census blocks)銷售稅少收一半。中市場區(Mid-Market)的部分區段，銷售稅竟然少掉80%以上。

市政府首席經濟師(chief economist)伊根(Ted Egan)指出，2022年科技業增雇了許多人手，但是2023年幾乎同樣數目的人被裁員，大大影響到舊金山商店、旅館、餐廳的營收。另外，從去年年中起就業職位變成負成長，對銷售稅的營收不是好消息。

在社群媒體X總部大樓裡開設MARKET雜貨店的佛利(Chris Foley)，對景氣蕭條感受最深，他表示因為這一帶有幾千名科技員工被裁，加上犯罪日益猖獗，他的年度營業額從2019年的2000萬元，暴跌到去年的120萬元，也就是少掉94%的生意，他的世界整個毀滅了。

舊金山 疫情 梅西百貨

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