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舊金山機場、屋崙機場「商標戰」 法學界分析可能發展

編譯廖宜怡╱綜合報導
法律專家對舊金山機場與屋崙機場的商標戰提出不同看法。(取自屋崙國際機場臉書)
法律專家對舊金山機場與屋崙機場的商標戰提出不同看法。(取自屋崙國際機場臉書)

屋崙國際機場和舊金山國際機場最近掀起「商標」戰，屋崙機場想將它座落的地理區域名「舊金山灣」加入其名稱，但海灣另一邊的舊金山官員則認為，此舉將使旅客感到困惑，同時侵犯了舊金山機場的商標權。

為了了解哪一方較有可能在法律上獲勝，舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)採訪了多位商標專家，談「舊金山灣屋崙國際機場」(San Francisco Bay Oakland International Airport)名稱的合法性。

有專家表示，在這起爭論中，舊金山較站得住腳，稱屋崙機場此舉「純粹是侵犯他人商標」；其他專家則表示，或可透過折衷名稱來解決問題，例如改為「屋崙舊金山灣國際機場」(Oakland San Francisco Bay International Airport)。

儘管受到舊金山提告的威脅，屋崙港委員會(Oakland Port Commission)上周仍一致投票通過重新命名的計畫。

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院的智慧財產權專家達登(Lolita Darden)表示，這起紛爭中有兩個關鍵問題，一是兩造是否以類似的名稱提供類似的服務，若是，將會讓消費者感到困惑；二是「舊金山灣」(San Francisco Bay)在屋崙機場的新名稱中是否被視為地理描述。

談到困惑消費者方面，達登認為，因為兩個機場提供相同的服務，若名稱也相近，舊金山在法律上的贏面較大。但同時，屋崙認為他們有權公平爭取「舊金山灣」一詞加入其新名稱的論點，也有其道理，因為任何企業都有權將其所在地區納入其品牌和行銷策略中。

紐約大學法學院商標專家畢比(Barton Beebe)表示，他認為舊金山官員會就屋崙機場更名一事進行強力法律訴訟。

商標申請紀錄顯示，舊金山機場的名稱自1954年以來一直使用至今。畢比說：「這最終將成為一件非常單純的商標侵權案件。當案件中的被告使用與舊金山機場非常相似的商標時，我們會說這是一件相當嚴重的侵權案件。」

聖他克拉拉大學商標法教授歐邱亞(Tyler Ochoa)認為，儘管舊金山在這個案件中較占優勢，但「舊金山國際機場」(San Francisco International Airport)其實並不是一個很鮮明的商標。他說：「它的描述性非常高。」

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