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富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5

記者徐蓓蓓／舊金山報導
輝達公司創始人黃仁勳 (Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）
輝達公司創始人黃仁勳 (Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

據福斯新聞報導，「富比世(Forbes)」雜誌日前公布了最新的億萬富翁排名，億萬富翁人數達到史上最多，這一階層「比以往任何時候都更壯大和更富有」。

縱觀全球，2024年總共有2781位億萬富翁，比去年多出141位；比歷史上最多億萬富翁的2021年多出了26位。這些億萬富翁的總資產達到令人咋舌的14萬2000億。美國再次位列最多億萬富翁國家榜首，共有創紀錄的813人。中國(包括香港在內)排第二，有473人。排名第三的印度擁有200位億萬富翁。

加州的億萬富翁榜單上有很多公眾熟知的名人，包括前NBA巨星魔術強森(Magic Johnson)、現役NBA詹皇(LeBron James)、藝人卡戴珊(Kim Kardashian)、歐普拉(Oprah Winfrey)、史匹柏(Steven Spielberg)以及盧卡斯(George Lucas)等。

但上述名人都還不是加州最有錢的人。根據「富比世」榜單，2024年加州最有錢的10個人中，排名第一的是臉書的創始人查克柏格 (Mark Zuckerberg)，淨資產達到1822億元。排名第二的是甲骨文公司的聯合創始人艾利森 (Larry Ellison)。排名第三和第四的分別是谷歌公司的聯合創始人佩吉(Larry Page)和布林(Sergey Brin)。輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在第五。

榜單中其餘五人分別是前任Google執行長施密特(Eric Schmidt)、曾經和查克柏共同創立臉書的莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)、房地產大亨布倫(Donald Leroy Bren)、WhatsApp公司前任執行長庫姆(Jan Koum)，以及昇陽電腦聯合創始人貝托爾斯海姆(Andy Bechtolsheim)。

而「富比世」認為，世界上最富有的人是坐擁2330億元的阿爾諾(Bernard Arnault)及其家族。這位法國人擁有包括路易·威登(Louis Vuitton)和絲芙蘭(Sephora)在內的路易·威登集團(LVMH)旗下的75個時尚和化妝品牌。

加州 富比世 臉書

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