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柏克萊加大研究：灣區電動車多 有助減碳

編譯林思牧╱綜合報導
柏克萊加大研究：灣區電動車多有助減少排碳。（Fer Troulik/Unsplash）
柏克萊加大研究：灣區電動車多有助減少排碳。（Fer Troulik/Unsplash）

柏克萊加大的一個研究團隊發現，灣區居民擁抱電動車與油電混和車的心態和行動，對減少二氧化碳確實有功效。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，研究報告於4日發表在環境科學與科技期刊(Journal Environmental Science and Technology)，從2018年追蹤到2022年，可以看出緩和但穩定的排碳減少，而且其中考慮到疫情封鎖造成的交通量劇減。

該研究團隊在灣區各地裝設50個偵測器。柏克萊加大校計算、數據與社會學院教授柯恩(Ronald Cohen)指出，他們發現二氧化碳濃度最高的地方，就是在高速公路所在的地方，因此可以想像比較潔淨的交通方式，應該可以減少這些地區的二氧化碳濃度，包括採用油電混和車(hybrid cars)、電動車(electric cars)和燃油效率高的汽油車輛。

在那四年期間，每年1.8%的平均減少幅度看起來好像很小，但如果是20年累積下來，結果就相當可觀。加州已設下2045年達到「碳中性目標」(carbon neutrality goals)，如果每年可以減少3.5%，就能達到目標，其中只要靠潔淨車輛就可得到1.8%的話，重要性顯然不輕。

地球的溫室氣體過多，會讓加州有更強烈、更頻繁的野火、旱災、熱浪和風暴，因此加州人自救的辦法之一，就是減少排碳。該報告指出，當今人類面臨的最重大挑戰之一，就是翻轉全球二氧化碳排放越來越多的趨勢。柯恩指出，灣區最重要的二氧化碳來源，包括交通、重工業如石油精煉廠(oil refineries)以及冬季的暖氣供應。

過去曾經追蹤過二氧化碳排放量的大城市，包括洛杉磯、明尼亞波利斯和巴黎，每一次的報告都發現有減少。譬如洛杉磯的研究，科學家發現從2008到2010年的經濟衰退中，二氧化碳排放量減少了10%。巴黎的那項研究中，從2016到2020年每年平均減少2%。

柯恩指出，他們所做的研究是比較大範圍的，而且是第一個把排碳減少與電動與油電車相關聯的。在研究進行前他預期有相當程度的關聯，而實際算出來的關聯比他預期的還多。

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