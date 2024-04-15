屋崙運動家未來3年遷往沙加緬度 將在屋崙征戰最後一季

運動家位於拉斯維加斯的新球場預計在2028年竣工投入使用。（取自運動家X平台賬號）

屋崙 運動家(Oaklands Athletics)職業棒球隊4日決定將球隊臨時遷往沙加緬度西部的Sutter Health球館，度過球隊在正式搬入拉斯維加斯新主場前的三年。屋崙市府上周向球隊提出的續租條件並沒能阻止運動家出走的決心，2024至25賽季將是這支百年歷史棒球隊在屋崙征戰最後一季。

運動家位於拉斯維加斯新球場預計在2028年竣工投入使用，球隊目前的租約在本賽季到期。此前球隊代表已經與鹽湖城、沙加緬度、屋崙三市的代表會面，以尋找球隊的臨時駐扎地。根據此前的報導，球隊傾向沙加緬度市所提出的條件，其地理位置不僅距離屋崙較近，老球迷仍可驅車前往，更重要的是球隊能夠從豐厚的電視轉播合同中獲取更大比例的分成。

作為老東家的屋崙，市長盛桃所提出的條件被指過於苛刻，導致球隊並未花太久時間便否決了繼續留在屋崙的可能。兩方的歧義在於高昂的續約費。市府要求球隊無論是在五年後離開，還是在三年後離開，都要支付9700萬元的續約費，並要求球隊出售主場50%的股份。

在4日的會議上，市長盛桃稱提議對運動家是公平的，將緩解城市所面臨的財政赤字。有報導稱，屋崙市府曾修改最終的續約報價為，三年6000萬元，但仍被球隊拒絕。

據舊金山 紀事報的分析，市長盛桃的想法是，若運動家不選擇搬家，每年可節省3500萬元，因為球隊可以保留每年多達7000萬元的電視轉播分成。若遷往沙加緬度便需要與轉播商重新談判。盛桃期望，市府能夠從球隊省去的開銷中獲得同等的收益。此舉，也能夠體現市長為民眾爭取利益的印象。

但盛桃沒能考慮到的是，自她上任以前，運動家便決心離開屋崙市，並希望離開的過程盡量輕鬆，高昂的續租費正好給了球隊一個正當的理由。

屋崙市府並非全敗收場，若能夠促成運動家出售球場一半的股份，球場便能夠盡快以全新的用途被開發，造福城市和社區。