我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

屋崙運動家未來3年遷往沙加緬度 將在屋崙征戰最後一季

記者王子涵／舊金山報導
運動家位於拉斯維加斯的新球場預計在2028年竣工投入使用。（取自運動家X平台賬號）
運動家位於拉斯維加斯的新球場預計在2028年竣工投入使用。（取自運動家X平台賬號）

屋崙運動家(Oaklands Athletics)職業棒球隊4日決定將球隊臨時遷往沙加緬度西部的Sutter Health球館，度過球隊在正式搬入拉斯維加斯新主場前的三年。屋崙市府上周向球隊提出的續租條件並沒能阻止運動家出走的決心，2024至25賽季將是這支百年歷史棒球隊在屋崙征戰最後一季。

運動家位於拉斯維加斯新球場預計在2028年竣工投入使用，球隊目前的租約在本賽季到期。此前球隊代表已經與鹽湖城、沙加緬度、屋崙三市的代表會面，以尋找球隊的臨時駐扎地。根據此前的報導，球隊傾向沙加緬度市所提出的條件，其地理位置不僅距離屋崙較近，老球迷仍可驅車前往，更重要的是球隊能夠從豐厚的電視轉播合同中獲取更大比例的分成。

作為老東家的屋崙，市長盛桃所提出的條件被指過於苛刻，導致球隊並未花太久時間便否決了繼續留在屋崙的可能。兩方的歧義在於高昂的續約費。市府要求球隊無論是在五年後離開，還是在三年後離開，都要支付9700萬元的續約費，並要求球隊出售主場50%的股份。

在4日的會議上，市長盛桃稱提議對運動家是公平的，將緩解城市所面臨的財政赤字。有報導稱，屋崙市府曾修改最終的續約報價為，三年6000萬元，但仍被球隊拒絕。

舊金山紀事報的分析，市長盛桃的想法是，若運動家不選擇搬家，每年可節省3500萬元，因為球隊可以保留每年多達7000萬元的電視轉播分成。若遷往沙加緬度便需要與轉播商重新談判。盛桃期望，市府能夠從球隊省去的開銷中獲得同等的收益。此舉，也能夠體現市長為民眾爭取利益的印象。

但盛桃沒能考慮到的是，自她上任以前，運動家便決心離開屋崙市，並希望離開的過程盡量輕鬆，高昂的續租費正好給了球隊一個正當的理由。

屋崙市府並非全敗收場，若能夠促成運動家出售球場一半的股份，球場便能夠盡快以全新的用途被開發，造福城市和社區。

屋崙 舊金山

上一則

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

下一則

天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬

延伸閱讀

屋崙批准機場更名 金山聲明「失望」未明說是否提法律訴訟

屋崙批准機場更名 金山聲明「失望」未明說是否提法律訴訟
屋崙金店遭蒙面歹徒搶劫 損失慘重 華埠發起籌款

屋崙金店遭蒙面歹徒搶劫 損失慘重 華埠發起籌款
屋崙華埠金店被搶 華埠發起籌款

屋崙華埠金店被搶 華埠發起籌款
屋崙國際大道新增安全措施 杜絕駕駛濫用公交專用道

屋崙國際大道新增安全措施 杜絕駕駛濫用公交專用道
屋崙機場更名 民眾搞笑創意多

屋崙機場更名 民眾搞笑創意多

熱門新聞

一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
一名男子在康曲柯士達縣對女友動粗，遭到另一名男子以鏟子重擊眼球掉出。此為示意圖。（取自Pexels）

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

2024-04-06 22:32
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）

加州公立大學申請 近半高中畢業生沒資格

2024-04-07 15:36
矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。（取自百人會網站committee100.org）

矽谷創投家徐大麟去世 享壽81歲

2024-04-07 15:55

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧