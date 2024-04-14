李天明表揚無名英雄 2華人獲獎

李天明正在致詞。（記者楊逸辰／攝影）

加州 第24區眾議員 李天明（Alex Lee）4月13日在聖荷西城市大學密爾比達 分校（San Jose City College Milpitas Extension）為當地25位社區「無名英雄」（Unsung Heroes）頒獎。

「我們看見了許多為社區默默付出的人們，他們都沒有頭銜和稱謂。」李天明頒獎時說，作為加州第24區的眾議員，過去兩年他提出26個法案都被通過並被州長簽署而正式加入州法律，包括關於保護小型企業AB 502，關於環境正義的AB 652和關於可負擔住房的AB 1503等，並為佛利蒙、密爾比達和紐華克等社區爭取共1100萬美元預算建設城市。

李天明在活動上感謝所有獲獎的無名英雄們，而在這25位獲獎人中有兩位來自華裔社區。她們分別是Elaine Owyang和Emerson Su。

Owyang是一名在佛利蒙社區花園LEAF中心和LEAF城市花園的志工。這兩個社區中心重點聚焦環境教育、再生農業、有機播種以及社區建設。Owyang還為佛利蒙的Niles苗圃場地和Mission大道與Mowry大道交叉口的社區城市花園的建立起了重大的幫助作用。

Su是一位為矽谷致力解決無家可歸問題的社會組織「為無家可歸者提供睡袋」（Sleeping Bags for the Homeless）提供志願服務的忠實志工。她幫助為當地的無家可歸者社區分發睡袋、帳篷、食物和其餘的生活必需品。她幫助組織無家可歸社區的生活物品供應鏈，並且還為許多有需要的人們收集日常必需物品做出了突出的貢獻。