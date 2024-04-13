屋崙批准機場更名 金山聲明「失望」未明說是否提法律訴訟

舊金山市府律師邱信福發布聲明，表示對屋崙港口委員會的決議感到失望。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙 的官員周四批准將該市機場更名為「舊金山 灣屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），這項頗具爭議的舉動激怒了隔水相望的舊金山，並可能引發一場法律糾紛。事前曾揚言要提告的舊金山市府律師邱信福（David Chiu）當即發表聲明表達「失望」，但未明說是否要提法律訴訟，僅表示「將在未來幾天內提供進一步的(聲明)更新」。

舊金山標準報報導，周四，屋崙港口的委員們一致投票 ，同意取消「大都會屋崙國際機場」（Metropolitan Oakland International Airport）的名稱。機場的三字母代碼OAK保持不變。

「這是為了提振屋崙，」東灣城市港口執行董事萬先生（Danny Wan）在會議上說，「這是為了給屋崙帶來更多生意。」

屋崙港口的發言人貝爾納多（Robert Bernardo）表示，更名必須經過委員們的二讀才能正式實施。但這簡單的名稱交換預計將花費15萬美元，並且還可能會受到法律處罰。

邱信福周一表示，舊金山將提起訴訟以阻止更名。他在寫給改名事項負責人的一封信中稱，這將對舊金山國際機場的商標造成侵犯，並使旅客，特別是來自國外的旅客感到困惑。

邱寫道：「提議的新名稱很可能會引起廣泛的混亂和錯誤，而對於不會說或讀不懂英語的國際旅行者來說，這個問題尤其嚴重。」

舊金山市長布里德也批評了屋崙的舉動，稱該市應該努力改善其機場，而不是去使用舊金山的名字。

「（屋崙）不需要舊金山這個名字作為其機場的一部分來脫穎而出，」布里德在給屋崙港務委員會主席萊斯利（Barbara Leslie）的信中寫道。但屋崙港口的萬先生周四反駁了這些說法。「這真的與舊金山無關，」他說，「我們並不是想迷惑人們。我們也不是想複製他們（指舊金山）。」

屋崙港口官員進行的民意調查顯示，超過一半的屋崙居民和更廣泛的東灣地區對更名感到滿意。大約三分之二的人表示，在瞭解了這一行動如何改善需求並會為機場帶來更多航班後，他們對此表示支持。該調查是於2023年進行的，涵蓋了1,400多名東灣的註冊選民。屋崙港口還在和周四的更名投票相關的備忘錄中寫道，目前的航空業不願意維持那些來自或到達屋崙機場的一些新航線，這在很大程度上是由於居住在當地以外的航空旅客對屋崙機場的地理優勢與屋崙這座城市在舊金山灣的中心地位缺乏認識。

邱信福隨後在周四發布了聲明，其中寫道：「我們對屋崙沒有抓住機會與我們合作開發替代名稱並避免訴訟感到失望。我們將在未來幾天內提供進一步的更新。」舊金山市長辦公室發言人沒有立即回應置評請求。