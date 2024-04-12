辛普森癌逝 一直被叫O.J 3年級才知道自己本名

前職業美式足球聯盟球星辛普森生前曾兩度效力舊金山49人隊。（電視新聞截圖）

前職業美式足球聯盟球星辛普森（O.J. Simpson）10日在拉斯維加斯家中去世，享年76歲，家人表示其死因是癌症併發症。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在1994年辛普森前妻妮可（Nicole Brown Simpson）及其男性友人高曼（Ronald Goldman）在洛杉磯遭殺害之前，辛普森是全球知名的優秀運動員、演員、代言人和運動賽事實況轉播員。這起案件的「世紀審判」讓辛普林背負了一世罵名，儘管他後來被判無罪。

紀事報表示，全名為Orenthal James Simpson的辛普森1947年7月9日出生於舊金山，在家中四個孩子中排行老三，母親尤妮斯（Eunice Simpson）是舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）行政人員，父親吉米李（Jimmy Lee Simpson）是聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）的銀行託管人。

在1952年雙親分居後，辛普森跟著母親和妹妹搬到洛特雷羅崗（Potrero Hills）的低收入住房。吉米李後來公開自己的同性戀身分，並以變裝皇后形象為人所知，他於1986年死於愛滋病。

辛普森兒時被診斷出罹患佝僂症（rickets），讓他在五歲前必須一直穿戴腿部支架。辛普森曾向強尼卡森（Johnny Carson）透露，因為一直被叫O.J.，直到三年級老師點名，他才知道自己的名字叫Orenthal。

紀事報指出，辛普森青少年時期曾加入一個名為「波斯勇士」（Persian Warriors）的幫派，經常在住家附近的工業區偷竊。辛普森的青梅竹馬，也是第一任妻子的瑪格麗特（Marguerite）形容辛普森「是一個很可怕的人」。

辛普森在1990年出版的「南加大 、洛杉磯加大 美足60年」（60 Years of USC-UCLA Football）一書中說：「每當無聊想賺點錢時，就會去『賣毒品』（hit the pie company），大概每個月會做一次，或者自己吸掉它。」

辛普森對洛杉磯時報（Los Angeles Times）說過：「我是一個什麼都不在乎的人，最好聽的形容就是我是一個邊緣人。」

不過，辛普森的人生後來發生了翻天覆地的改變。他的運動天賦在洛特雷羅運動中心（Potrero Hill Recreation Center）被人發掘。在社工的安排下，辛普森與當時舊金山巨人棒球隊球星梅斯（Willie Mays）見面，對他產生了深遠的影響。

辛普森說：「我看到的梅斯是一個人（不是神）。很多人覺得我很優秀，我意識到我可以成為像他那樣的人，我也可以是梅斯。從此以後，我不再惹麻煩，開始專注在體育上。」

1965年從舊金山伽利略高中（Galileo High）畢業後，辛普森在舊金山市大（City College of San Francisco）就讀了一年半，於1967年春季轉學到南加大。

辛普森的故事激勵了舊金山許多人，被當地人視為英雄。為了表揚他的成就，1985年，洛特雷羅崗17街和Connecticut street的十字路口繪製了一幅辛普森的壁畫。

不願透露姓氏的洛特雷羅崗長期居民雪莉（Sherrill）表示，這畫壁畫在辛普森接受世紀審判（trial of the century）後被破壞殆盡。當地一名計程車司機也說：「這個社區發生了很大的變化，現在住在這裡的年輕人已經不知道辛普森是何許人也。」