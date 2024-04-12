支持亞裔精神健康 屋崙華埠街會盛典、陽光歌唱賽啟動

屋崙市長盛桃、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲等，11日為五月亞太裔傳統月華埠街會暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽舉行啟動儀式。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃、美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng），屋崙華促會理事會主席莊錦鎮，華埠商會主席藍維新，警局代表等，11日為五月亞太裔傳統月華埠街會盛典暨首屆全美陽光精神健康盃歌唱大賽舉行啟動儀式。活動希望支持亞太裔社區的精神健康，消除其汙名化。

此次華埠街會和全美陽光精神健康盃歌唱大賽決賽將於5月4日和5日舉行。預計有近百個商家和機構擺設攤位，吸引上萬遊客。屋崙芭蕾舞團亞裔 編舞家和作曲家創作的節目，也將在街會當天表演。

屋崙市長盛桃現場演講。（記者劉先進／攝影）

盛桃說，進入五月，不僅要慶祝春天的開始，還要紀念亞裔傳統月和精神健康宣傳月。屋崙以生動活潑、豐富多彩的社區而聞名，有大量的亞裔。5月4日和5日的活動，將有許多亞洲美食、現場表演、藝術和手工藝品。這是體驗亞裔社區為屋崙帶來的不可思議的文化的絕佳機會。「活動內容不僅僅是美食和娛樂。由於美國每五個成年人中就有一人有精神健康問題，大家需要相互支持和理解。我們將舉辦一場歌唱比賽，向人們展示，可以在享受樂趣的同時關注精神健康等嚴肅問題。」

美國華裔精神健康聯盟理事Henry Huang表示，由於精神健康汙名化而導致的治療延誤，已在華人社區中造成無數悲劇。（記者劉先進／攝影）

美國華裔精神健康聯盟理事Henry Huang表示，在疫情背景下，全美精神健康挑戰顯著增加，尤其是在亞裔社區。仇恨犯罪事件加劇亞裔對精神健康的恥辱感。社區中的許多人拒絕尋求幫助，給解決這些關鍵問題造成了巨大障礙。不幸的是，由於精神健康汙名化而導致的治療延誤，已在華人社區中造成無數悲劇。該機構去年的病例數據顯示，67%的人因為這種恥辱感而沒有尋求醫療援助。

「這是他們的錯嗎？不是，這是社會的不寬容和求助者的羞恥感造成的。」Henry Huang說，通過舉辦首屆全美陽光精神健康盃歌唱大賽，旨在消除誤解，增進理解。只要共同打破沉默，堅持不懈地努力，陽光就會照亮每一個角落。

美國華裔精神健康聯盟執行長彭一玲表示，有十位專業評委監督比賽，確保比賽的公平、透明和專業性。在街會當天，將有20到30名選手參加不同年齡組的決賽，爭奪1萬2000元的獎金。（記者劉先進／攝影）

目前，有來自佛羅里達、維吉尼亞、紐約、新澤西、內華達、愛荷華和加州等不同州的一百多位歌手報名參賽。彭一玲表示，有十位專業評委監督比賽，確保比賽的公平、透明和專業性。在街會當天，將有20到30名選手參加不同年齡組的決賽，爭奪1萬2000元的獎金。如果有機構或商戶願意報名參加，可登錄網址 https://shorturl.at/aeiC2。

被譽為「矽谷戴玉強」之稱的男高音歌唱家趙夏陽也是評委之一。他表示，此次歌唱大賽主題很好，每個人都需要精神健康，「以前參加一些比賽，都是相對較為專業的，這次是全民歌唱，參與度更廣。」

疫情後，美國華裔精神健康聯盟在灣區華人社區首個開通反仇亞心理援助熱線，並開發兩套手機應用軟體(App)，分別是「UrSpace溫馨小屋」和「Misunshine陽光地帶」，幫助華裔民眾處理心理健康問題。也一直透過組織唱歌治療。該組織援引的數據說，研究表明，唱歌能使內源性大麻素（快樂化學物質）增加42%，超過跳舞和騎自行車的效果。