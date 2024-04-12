屋崙國際大道新增安全措施 杜絕駕駛濫用公交專用道

圖為屋崙的快速公交站。屋崙考慮在全市多個地方加強安全措施。（記者劉先進／攝影）

屋崙 交通局10日表示，正在與公交機構AC Transit合作，在國際大道超速和危險駕駛集中的區域，快速建設安全措施，增加指示牌和標誌等。包括每隔10呎豎立黃色立柱，分隔行車方向；安裝減速墊，旨在遏制並在理想情況下杜絕駕車人在公交專用車道上行駛。

AC Transit最初牽頭並帶頭改善公交系統，打造屋崙國際大道快速建設項目（International Boulevard Quick Build project），主要沿走廊的 Tempo-Line 1T 快速公交 (BRT) 車道進行，目前橫跨第14大道至第107大道。AC Transit從大都會 交通委員會（MTC）獲得40萬的撥款，用於在國際大道從第 14 大道到第 42 大道的8個街區安裝快速建設安全強化設施。市府將額外出資180萬，將項目延伸至第107大道，優先考慮數據顯示超速和危險駕駛集中的區域。

相關安全措施包括，每隔10呎豎立黃色立柱，分隔行車方向。在公交專用道和普通車道間每隔15呎豎立白色立柱。在人行道上噴塗白色文字，強調公交專用道。路面上的白色箭頭強調允許轉彎。全新的公交專用車道違規和罰款標誌牌。全新的交通執法限速標誌牌。在公交信號燈上安裝BUS標誌，以區分公交專用道。

交通局現正與 AC Transit 合作推出一項安裝減速墊（Speed cushions）的試點計畫，旨在遏制並在理想情況下杜絕駕車人在公交專用車道上行駛。減速帶類似於屋崙居民區常見的減速帶。然而，減速墊的與眾不同之處在於設計，它允許公車和消防車、救護車等緊急車輛通行。屋崙還將在市內的路權範圍內確定最佳位置，用於放置試點的減速墊，這項合作將優先考慮各機構的運營需求。

市長盛桃表示，在國際大道沿線生活、工作和購物的屋崙人，應該擁有一條安全而充滿活力的走廊。她強調，致力於與果谷區（Fruitvale）的商家和社區組織合作，以全面的方式解決公共安全問題。屋崙已派出了更多的警員巡邏和安全大使，現在將確定減速墊試點的初步位置。