支持槍枝安全法案 布里德促SB2實行

一群支持槍枝管制的社區成員連同舊金山市長布里德以及兩位市議員集會，要求第九巡迴法院為公共安全著想，促使SB2法案正式實行。（記者楊逸辰／攝影）

州長紐森 (Gavin Newsom) 於2023年9月26日簽署的參議會第2號法案（SB2），對任何獲得或更新公共場所攜帶槍枝許可證的人提出新的槍枝儲存和培訓要求。法案通過後不久，不少擁護槍枝使用的人士發起了May（Youtube網絡挺槍紅人）訴Bonta（加州 檢察長）一案。聯邦第九巡迴法院11日將對該案舉行口頭辯論。

一群支持槍枝管制的社區成員連同舊金山 市長布里德以及兩位市議員10日在市府門口集會，要求第九巡迴法院為公共安全著想，促使SB2實行。

市長布里德表示，每天有超過100人因槍枝暴力而死亡。那些人中有家庭成員，那些人中有被父母埋葬的孩子，他們代表著挫折感和絕望。「但我們正在透過改變帶來希望。我們帶來希望，我們不要槍枝在我們的操場上出現。我們不希望它們出現在我們的教會。我們不希望它們出現在我們的公共場所。我們不想看到它們。」

舊金山大學附屬高中的學生格蕾絲（Rafaela Grace）表示，最初，她對學校槍擊事件的毀滅性影響感到不知所措。她感到深深的悲傷，但隨後她的情緒惡化為憤怒，對缺乏槍枝管制、缺乏背景調查和缺乏預防行動的憤怒。

她指出，對她來說SB 2代表著安全感和安全感。該法案解決了許多美國人的擔憂，並展示了可以獲得的進步的未來。

市議員麥德誠和安世輝也支持這一法案。