屋崙機場更名 民眾搞笑創意多

網路上徵集的屋崙機場替代名稱精采紛呈,令人捧腹。(取自臉書)

據「舊金山 標準報」(San Francisco Standard)報導,屋崙 提出在自己的機場名稱中添加 「舊金山 」的建議激怒了舊金山市領袖,他們威脅要提起訴訟,以保護舊金山國際機場(San Francisco International Airport)的身分。

屋崙港委員會11日將投票決定是否將屋崙機場更名為「舊金山灣屋崙國際機場」(San Francisco Bay Oakland International Airport)。

在這一可能具有爆炸性的決定做出之前,標準報決定在網際網路上徵集可能不會讓屋崙遭到起訴的替代名稱建議。

大家的反應不一而足,從親切的街頭俚語「破落鄉國際機場」(Brokeland International)到令人捧腹的繞口令,如 「突襲者拉斯維加斯加州機場」(Raiders Airport of Las Vegas in California)。

繼金州勇士 隊(Golden State Warriors)遷往舊金山大通中心(Chase Center)、NFL 突襲者隊(Raiders)遷往拉斯維加斯之後,評論員們對屋崙缺乏職業運動隊進行了大肆調侃。

一位讀者開玩笑說:「沒有體育的舊金山灣區國際機場」(No Sports San Francisco Bay Area International Airport),而另一位讀者則提出了這樣的建議:「運動家隊-突襲者隊-勇士隊出發場」(The Athletics-Raiders-Warriors Departure Field)。

其他讀者提出的名稱則嘲諷了屋崙的犯罪問題,即該市唯一一家In-N-Out漢堡店於今年3月關閉,原因是該公司稱其屢次發生 「非法闖入、財產損失、盜竊和持械搶劫」。於是就有了 「The In-&-Out Memorial Airport」(來了就走紀念機場)、「RIP TO ALL MY FALLEN BURGERS IN THE STRUGGLE」(鬥爭中殞命的漢堡安息)。還有人說,屋崙機場應該用一句簡單精煉的口頭禪 「來了就走 」(In and out)來彰顯其快速航班服務的聲譽。

針對近年來在屋崙和舊金山流行的臭名昭著的砸車搶劫犯罪,有 「Smash N Grab International」(砸槍國際機場)、 「BIP International 」(嗶嗶國際機場)或 「BIP City Airport」(嗶嗶市機場),還有人說索性就將機場代碼換成 「BIP」。

撇開刻薄的玩笑不談,人們發現 「Hyphy flights only 」(只有Hyphy航班)是對West Coast說唱的一種巧妙的致敬,而 「Oak Tree」(橡樹)這一樸素但充滿雙關語的建議則讓人捧腹大笑。

一些評論家認為,「如果不能打敗他們,那就加入他們吧」,有人建議將屋崙機場改名為 「舊金山國際機場四號航站樓」(San Francisco International Airport Terminal 4)、 「舊金山國際機場東航站樓」(SFO East Terminals)。

但最讓人們捧腹大笑的名稱建議是 「EBAY」,這個名稱既能彰顯機場位於東灣(East Bay),又能向矽谷致敬;此外,屋崙港也許還能因此獲得一份甜蜜的贊助協議。