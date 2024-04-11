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6非裔少年闖屋崙金店砸打1分半後搶珠寶逃 社安隊目擊

記者劉先進／屋崙報導
圖為監控拍到的搶劫畫面。（馬作林供圖）
圖為監控拍到的搶劫畫面。（馬作林供圖）

北加屋崙（也譯奧克蘭）華埠富蘭崙街一家越南華裔珠寶行，10日下午12時35分發生入室搶劫。東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，六個非裔少年衝進店鋪，用鐵棍砸碎三個玻璃櫃面，搶走一批珠寶、跳上車逃之夭夭，所幸沒人受傷。搶劫持續不到一分半鐘，非常快速。

馬作林說，就他所知，這也是華埠今年第一起闖入商店的搶劫。當時，社安隊的流動崗哨工作人員，剛好目擊整個過程。六個非裔少年劫匪穿戴著連體衫帽，蒙頭蒙面，根本看不清模樣。忽然衝進富蘭崙街808號的金鳳珠寶金行，砸破玻璃櫃下手，然後跳上接應車輛逃離現場。由於事發突然，搶劫過程只持續不到一分半鐘，目擊的社安隊成員，也沒有來得及拍下劫匪照片。屋崙警局的六個警員，在接到報警後，數分鐘趕到現場處理案件。好在門口附近有攝像機，希望能拍到劫匪車輛行蹤。社安隊拍攝的監控錄像顯示，數個身穿黑衣的人，站在珠寶行櫃子前，拿著袋子裝搶劫得手的財物。

屋崙警局警員在接到報警後，數分鐘趕到現場處理。（馬作林供圖）
屋崙警局警員在接到報警後，數分鐘趕到現場處理。（馬作林供圖）

馬作林表示，近期加班巡邏警員回歸華埠，在9日晚有四輛警車、六個警員，10日當天也有六個警員巡邏，居然還有人敢在光天化日之下作案，可謂膽大妄為。劫匪非常聰明，挑選中午警員吃飯時間作案。作為華埠居民，當然希望有更多員警巡邏，但警方也不可能任何時刻布滿所有街道。賊人也很狡猾，瞅準警方巡邏空隙下手。也希望提醒華人居民，留意周邊情況。

警局隊長穆尼茲（Robert Muniz）此前表示，因為加班預算問題，警局在華埠的加班巡邏一度削減過兩周。上周六、即6日開始回歸。加班警員的安排，是自願性質的，要視報名情況。如果有兩個報名，就是有兩個加班巡邏警員，最多四個，算上目前華埠周邊的專職警員，華埠有五個左右的警員。目前警方的挑戰是，人員會因為各種原因短缺，比如有人生病，有人受傷。希望盡量安排人手，保護華埠安全。

10日下午有六人闖入屋崙華埠一家珠寶行搶劫。（馬作林供圖）
10日下午有六人闖入屋崙華埠一家珠寶行搶劫。（馬作林供圖）

華埠 屋崙 非裔

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