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聖馬刁撥款百萬 應對「孤獨」公共危機 希望成為全美表率

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
聖馬刁縣有大約45%的居民報告有社交孤立和孤獨。( Tobias Tullius/Unsplash)
聖馬刁縣有大約45%的居民報告有社交孤立和孤獨。( Tobias Tullius/Unsplash)

繼2月份通過決議，宣布「孤獨」為公共健康危機之後，聖馬刁縣議員賈力輝(David Canepa)近日在參加「半島家庭服務領袖論壇」時透露，聖馬刁縣將撥款100萬元來應對孤獨相關的公共危機，並希望成為全美在這一危機應對方面的表率。

賈力輝表示，聖馬刁縣將資助非營利組織「半島家庭服務（Peninsula Family Service）」100萬元。這一預算將在今年9月由縣議會提出，再票決是否通過。這筆款項將一次性從縣預算中支出或是由從K提案稅收中支出。K提案是一項地方銷售稅，可以用於支持地方社會服務。

「半島家庭服務」的執行長柯里瑞（Heather Cleary)表示，如果獲得資金，會用來升級目前促進長者和青年之間社會聯繫的項目。她表示，有了更多的資源就可以提升公眾對這一問題的認知，告訴大家「孤獨」是很正常的。「有很多方法來增加社區歸屬感。『半島家庭服務』有很多工具可以幫到你。」

「半島家庭服務」提供可負擔交通服務，同伴諮詢，長者活動中心以及科技培訓等幫助長者保持社會連結的項目。同時還為幼兒提供優質早教，包括營養餐食、高質量的課程以及對有創傷經歷孩子的干預治療。

據統計，聖馬刁縣有大約45%的居民報告有社交孤立和孤獨。而衛生部長莫西（Vivek Murthy）將孤獨所帶來的生理影響比做1天抽15根煙。報告還發現社會聯繫不足可以導致心臟病風險上升29%，中風風險上升32%，患上失智症的風險增加50%。莫西強調，缺少社會聯繫會增加60%的早夭風險。

在聖馬刁宣布「孤獨」為公共健康危機之後，莫西感謝地方政府在這方面所做的努力。

根據疾控中心2023年的估計，全美因孤獨和社會孤立導致的經濟損失達到4060億元一年。這還不包括長者67億元的醫療花費。

賈力輝表示，目前聖馬刁縣在應對「孤獨」危機方面的很多嘗試都是前所未有的創新舉措。希望可以成為全美其他地區的表率，為各地應對這一危機提供可以參考的模板。

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