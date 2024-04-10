舊金山市長13日啟程訪中國 可能會見習近平

去年11月APEC期間，布里德在機場送別中國國家主席習近平。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德訂13日啟程訪問中國，她9日在中文媒體圓桌會議說︰「可能會見到習近平 主席，我也希望有這種會晤，」以進一步實踐去年11月亞太經濟合作組織（APEC ）峰會期間兩國元首達成的「舊金山願景」，給金山帶來更多商業機會和旅遊業的復甦。

金山與中國的關係舉足輕重，被譽為通往亞太的門戶。2022年中國是金山所在加州的第一大貿易夥伴，雙向貿易額超過1650億元。

美中兩國目前在多個領域展開競爭。美國財長葉倫日前訪華，雖有示好信號，但督促中國解決產能過剩問題，針對中國出口的新舉措，可能激化貿易緊張，給漸趨穩定的美中關係帶來挑戰。

布里德代表團將於13日啟程，從香港入境，隨後訪問廣州、深圳、上海和北京，於21日返美。此次訪華，希望傳遞怎樣的信號？

她表示，會與國務院保持聯繫，確保溝通管道暢通。「我是一名市長，不是外交政策專家。我的工作是旅遊業、商業和經濟發展、機遇以及在圍繞外交政策的決策方面搭建橋樑，這是另一個完全不同的話題，我絕對不會越俎代庖。我希望，在努力在中國和金山之間建立的人與人關係中，有助於美國與中國的整體關係。」

布里德說，此次訪華會到北京、舊金山的友好城市上海，以及深圳等地。「可能會見到習近平主席，我也希望有這種會晤」。在去年舉行APEC會議期間，她有機會到停機坪送別習近平。「他在舊金山過得很愉快，對金山的評價非常正面。他還談到金山與上海的友好城市關係，提及以前參觀金門大橋的經歷」。

布里德稱，舊金山的姊妹市上海，是與美國第一個建立友好城市關係的中國城市。中國第一個駐美總領事館在舊金山建立，美國第一個華埠也是在金山。金山是中國與整個美國建立橋樑的重要組成部分。希望這次訪華之後，兩國人民之間的關係得到完善和加強，並為舊金山帶來更多商業機會和旅遊業的復甦。

布里德說，藉助訪華，也期盼將金山的形象帶給中國。疫情對全世界的城市來說都是挑戰，金山在公共安全方面挑戰不小。相比其他美國城市，舊金山犯罪率大幅下降。是10年來最低，且繼續呈下降趨勢。「我們希望中國人民知道，金山安全、充滿活力，社區、公園和空地都欣欣向榮，餐廳美味讓人難以置信。我們要講述金山的故事，激勵人們願意來到這裡。上海市長預計5月訪問金山，我們展開雙臂歡迎。」