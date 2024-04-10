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影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

聖馬刁縣被驅逐船屋 拖行舊金山灣到馬連

編譯組／綜合報導

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，由於加州政府強行驅逐一個船屋（houseboats）社區，有一艘兩層樓的船屋被從聖馬刁縣拖到了馬連（Marin）。

雖然這棟帶籬笆的漂亮的兩層樓房屋適合在任何綠樹成蔭的郊區居住，但在周一（8日），它卻可以說是出海了。因為它在上午9時左右緩慢駛過舊金山渡輪大廈（Ferry Building），渡輪乘客拍下了這一反常現象。這艘船被拖著穿過舊金山灣。這是兩天旅程的最後一段，從紅木城（Redwood City）到聖拉斐（San Rafael）。

這艘航行緩慢的船屋可能無法抵抗漲潮，因此只能等待潮水稍退時再行動。

這艘船屋是聖馬刁縣水道上數十艘被迫搬離家園的船屋之一。經過一場漫長的法律訴訟，該市被迫重新安置這些船屋。

據新聞報導，這事起源於附近一位居民律師漢尼格（Ted Hannig）在2015年提起的訴訟。該起訴訟已經和解，協議規定市政府將移走60到80艘船屋。2023年7月的一則新聞報導指出，該港口目前只剩下九名居民。

居民之一科埃特（Nina Peschcke-Koedt）向ABC7介紹了這個社區，稱之「就像矽谷中間的一個小島，一個小綠洲，在這裡你感受不到壓力和費用」。

根據這項搬遷計畫，紅木城於1945年獲得了碼頭和鄰近國有土地的控制權，然後將其租賃給一些實體。這些實體在1965年至2013年期間對碼頭進行管理。在州政府裁定住家船不得阻擋公眾進入州立水道後，紅木城市接管了碼頭，並開始向居民支付賠償金，要求他們離開。

但就在去年，起訴團體再次將市政府告上法庭，聲稱市政府沒有履行清理碼頭和重新安置居民的承諾。

據這起訴訟的負責人漢尼格所在律師事務所的網站介紹，漢尼格隔著小溪住在Docktown對面，喜歡划船和航海；但住在附近的船民可能並不愛他，據「巴洛阿圖日報」（Palo Alto Daily News）援引漢尼格的訴訟稱，Docktown有人向他投擲了一顆高爾夫球，以報復他對碼頭提出的擔憂。

據海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）發言人稱，這艘遊艇在周一得到了安全護送，最終得以停泊。但船屋主告訴「標準報」，目的地並不是聖拉斐，而是被帶到了蘇沙利度附近的理察森灣（Richardson Bay）。

不過，由於馬連縣最近通過了一項新法令，要求在其水域內重新安置船隻必須獲得許可，目前還不清楚這艘船舶是否有這樣的許可證。

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