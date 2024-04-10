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國會議員提案 金山一郵局計畫以「范士丹」命名

記者王子涵／舊金山報導
范士丹曾歷任舊金山市議長，也是金山史上首位女市長。（取自聯邦參議員范士丹官網）
范士丹曾歷任舊金山市議長，也是金山史上首位女市長。（取自聯邦參議員范士丹官網）

代表加州的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）和巴特勒（Laphonza Butler）近日向國會提出一項新法案，內容以已故參議員、舊金山前市長范士丹（Dianne Feinstein）命名舊金山的一家郵局。

數十年來，Rincon中心一直是舊金山最大的郵政分揀和配送中心，范士丹曾幫助監督...
數十年來，Rincon中心一直是舊金山最大的郵政分揀和配送中心，范士丹曾幫助監督Rincon中心的建設。（取自谷歌街景）

根據法案，位於舊金山內河碼頭Rincon中心底層的郵局，將被命名為「范士丹郵局」。在其擔任舊金山市長期間，范士丹幫助監督了Rincon中心的建設。數十年來，這裡一直是舊金山最大的郵政分揀和配送中心。

該建築內至今仍抱有一系列城市歷史的壁畫，曾被列為舊金山市指定地標，以及美國國家歷史名勝古蹟。

帕迪亞9日發表聲明中稱，范士丹參議員不僅在加州現代政治歷史中脫穎而出，在國家歷史上也是一位傑出的人物。

「正如她具有彌合分歧，與各行各業的人們建立聯繫的敏銳能力一樣，郵局也具有讓美國人保持聯繫的重要作用。我們將一個對公平民主具有關鍵作用的機構以范士丹的名字命名，是再合適不過的了。」

接替范士丹席位的女性參議員巴特勒表示，她如同站在巨人的肩膀上為國家服務。「范士丹作為加州第一位女性參議員，以優雅和堅毅的姿態為國家服務，用她的名字命名郵局，是我們紀念她的重要方式之一。」

范士丹是舊金山首位女性市長，也是在任期間最長的女性參議員，於2023年9月逝世。參議院一致通過一項決議，宣布參議院休會緬懷范士丹，允許參議員前往其葬禮，表達緬懷之情。

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