巴洛阿圖學區評分標準不一 總監：將討論

巴洛阿圖聯合學區總監奧斯丁正在學區推動初中與高中採用基於證據的評分。(取材自巴洛阿圖聯合學區臉書)

多年前，巴洛阿圖聯合學區 (Palo Alto Unified)主管注意到，學區內一所高中給出的D與F成績比過去少了許多，而是給學生「不計分」(no mark)，可有更多時間完成作業或參加考試。但是，老師並未給所有學生有這樣第二次獲得更好成績的機會，不成比例將機會提供給白人與亞裔學生，黑人與棕色人種學生成績仍是D與F。

學區總監奧斯丁 (Don Austin)指出，情況太過明顯，確實說明誰獲得更多時間與第二次機會。這種情況不被接受並站不住腳，學區開始解決這個問題。

「舊金山紀事報」報導，奧斯丁開始關於評分對師生、家長與大學招生人員代表意義的廣泛討論。這也是灣區與全國學區正在進行的辯論，大家越來越擔心成績膨脹、成績單上族裔不平等與最基本水平，A分數是否代表學生真正掌握所學學科。

在巴洛阿圖這樣成績優秀且大多富裕學區，討論內容令人緊繃，因為當地家庭經常對學生施加巨大壓力、要求他們獲得高分。

奧斯丁認為，給分最一致的部分就是不一致，學生評分方式因學校與老師而異，經常是過時且任意。事實上，巴洛阿圖聯合學區評分最大問題之一，可能是絕大部分老師都給A，高分占高中成績單上所有成績的70%。

但評分方式不同。有些學校會給學生不完整或沒有分數的臨時成績，讓學生持續嘗試。但有些學校並不如此做。有些學校還會因不良行為或遲到而扣分，有些則因幫忙打掃教室而給予額外加分。

在許多教室，字母等級給分A、B或C並不一定反映學生學到多少，而是反映老師在成績優先考慮與計算內容。

奧斯丁正在巴洛阿圖學區推動初中與高中採用基於證據的評分(Evident-Based Grading)，獎勵學生證明了解學科主題，即使他們需要更多時間或重考才能做到。而非反映行為、參與或服從在計算之內。換言之，成績將反映學習情況，學生行為則在其他地方強調。

部分教師正嘗試這個做法，包括教授AP英語及作文課程。採用「無分數評估」(gradeless assessment)評估學生，確認他們的學習水平與進步速度。學期末，根據進步、學習與其他標準給出分數。

教育改革非營利機構「加州 教育合作夥伴組織」(California Education Partners)協助學區實現目標，執行主任哈爾佩林(Phil Halperin)表示，加州至少有超過20個學區正朝此方向進行。他認為，成績應是衡量學習的標準，學校應提供每名孩子盡可能的學習機會。