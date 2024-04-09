巴洛阿圖學區評分標準不一 總監：將討論
多年前，巴洛阿圖聯合學區(Palo Alto Unified)主管注意到，學區內一所高中給出的D與F成績比過去少了許多，而是給學生「不計分」(no mark)，可有更多時間完成作業或參加考試。但是，老師並未給所有學生有這樣第二次獲得更好成績的機會，不成比例將機會提供給白人與亞裔學生，黑人與棕色人種學生成績仍是D與F。
學區總監奧斯丁(Don Austin)指出，情況太過明顯，確實說明誰獲得更多時間與第二次機會。這種情況不被接受並站不住腳，學區開始解決這個問題。
「舊金山紀事報」報導，奧斯丁開始關於評分對師生、家長與大學招生人員代表意義的廣泛討論。這也是灣區與全國學區正在進行的辯論，大家越來越擔心成績膨脹、成績單上族裔不平等與最基本水平，A分數是否代表學生真正掌握所學學科。
在巴洛阿圖這樣成績優秀且大多富裕學區，討論內容令人緊繃，因為當地家庭經常對學生施加巨大壓力、要求他們獲得高分。
奧斯丁認為，給分最一致的部分就是不一致，學生評分方式因學校與老師而異，經常是過時且任意。事實上，巴洛阿圖聯合學區評分最大問題之一，可能是絕大部分老師都給A，高分占高中成績單上所有成績的70%。
但評分方式不同。有些學校會給學生不完整或沒有分數的臨時成績，讓學生持續嘗試。但有些學校並不如此做。有些學校還會因不良行為或遲到而扣分，有些則因幫忙打掃教室而給予額外加分。
在許多教室，字母等級給分A、B或C並不一定反映學生學到多少，而是反映老師在成績優先考慮與計算內容。
奧斯丁正在巴洛阿圖學區推動初中與高中採用基於證據的評分(Evident-Based Grading)，獎勵學生證明了解學科主題，即使他們需要更多時間或重考才能做到。而非反映行為、參與或服從在計算之內。換言之，成績將反映學習情況，學生行為則在其他地方強調。
部分教師正嘗試這個做法，包括教授AP英語及作文課程。採用「無分數評估」(gradeless assessment)評估學生，確認他們的學習水平與進步速度。學期末，根據進步、學習與其他標準給出分數。
教育改革非營利機構「加州教育合作夥伴組織」(California Education Partners)協助學區實現目標，執行主任哈爾佩林(Phil Halperin)表示，加州至少有超過20個學區正朝此方向進行。他認為，成績應是衡量學習的標準，學校應提供每名孩子盡可能的學習機會。
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