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停車充電擋人行道挨罰 車主喊冤：頂靠車庫門也難避免

記者王子涵／舊金山報導
由於私家車道太短，即便是頂靠車庫門，汽車也是堵塞了至少半條人行道。（記者王子涵╱攝影）
由於私家車道太短，即便是頂靠車庫門，汽車也是堵塞了至少半條人行道。（記者王子涵╱攝影）

舊金山居民收到愈來愈多「阻擋人行道」的停車罰單。車主像往常一樣將電車停在自家車庫門前充電，就被貼上百元罰單，許多車主感到困惑。這是他們數年來保持的習慣，並且從未有人提醒他們這是違法的。

居住在列治文區的大衛趙（David Cho）表示，社區中許多車主都收到了相同的停車罰單，居民在社區群組中表達了對該執法的不滿。

大衛趙的車頭面向車庫門，停在自家的車道上。他表示，自購買電車後，他便一直這麼做了，並且社區中大部分車主都是相同的做法。但由於私家車道太短，即便是頂靠車庫門，汽車也是堵塞了至少半條人行道。

「我只有這麼做，才能給電車充電，如果停在路邊，牽引的電線將絆倒路人，我不想這麼做。」大衛趙說。

收到罰單的居民表達不滿，稱社區停車位緊張，並且所留空間完全能夠允許遛狗的行人或嬰...
收到罰單的居民表達不滿，稱社區停車位緊張，並且所留空間完全能夠允許遛狗的行人或嬰兒車通過。（記者王子涵╱攝影）

一些居住在列治文區的居民在收到罰單後，也在X平台上表達了不滿。根據一封張貼的社區公示，居民聯盟給出六條理由，包括社區停車位嚴重不足、高額罰單造成財政負擔、友好提醒好過罰單警告、車道停車是社區長久以來的文化習慣、停車並未影響交通安全的因素、只要留給殘障人士足夠空間便符合ADA法律。

舊金山市交通局在收到大量投訴電話後，在X平台也做出回應稱：「以前沒被處罰，並不代表今後不會被處罰。當意見被轉達給停車執法員時，他們表示，這是為了更好解決全市人行道停車問題上所做的努力，且是依法行事。」

大衛趙表示，社區居民間對待彼此應友好一些，想解決問題，最好的方式是和別人對話。

另一名居民梅西特（Linda Messitt）不擁有汽車。每次在社區遛狗時，她往往需要繞行到車行道，這給她造成困擾，「這對於孩子的安全將是更大的隱患。」

大衛趙認為，交通執法需要根據不同的情況，法律需要符合常理。「如果人行道能夠允許嬰兒車和遛狗的行人通過，我認為這已經足夠了。」

舊金山 梅西

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